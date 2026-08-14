九龍殯儀館4.73億易主 近70年歷史曾送別李小龍

踏入農曆七月，殯儀界錄得一宗「重量級」物業成交個案。擁有近70年歷史的「九龍殯儀館」，其大角咀楓樹街1A號整幢物業，連同鄰近的福全街78號志發工廠大廈地下部分物業，近月以合共約4.73億元易手，成交呎價約1.2萬元，據悉，新買家為本地金主聯同業內人士合組的財團。

翻查資料，九龍殯儀館由蕭明和吳海霖於1959年動工興建，1959年5月落成啟用，為九龍區首間殯儀館，亦是全港七家持牌殯儀館之一。物業3層總建築面積約38979平方呎，設有16個不同大小的禮堂，可容納最多320人，適合舉行各大小型喪禮及宗教儀式，迎合不同需要，歷史悠久逾半世紀為無數市民提供一站式優質殯儀服務。一家本地財團於2016年，以5.9億購入該物業連同殯儀館營運權。資料顯示，有關物業自2018年後，涉及多次加按，早前已被接管，並連同營運權一併公開招標。由於殯儀館營運場地有限；加上業務相對穩定，吸引多名業內人士參與競投，最終以約4.73億元成交。

業界消息透露，今次成功接手的買家是一個背景極深的本地投資財團，當中包括經營永福盛及全福盛殯儀的知名負責人布興祥。布興祥回復傳媒查詢時表現極為低調，僅稱「基於保密協議，未能作出回應」。

九龍殯儀館是老一輩香港人的回憶，1973年7月25日，一代功夫巨星李小龍在此舉行公祭。當年萬人空巷，超過2萬名市民將大角咀街道擠得水洩不通，轟動一時。