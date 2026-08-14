政府上調全年經濟增長預測至增3.5%至4.5%

政府表示，在考慮到上半年較預期強勁的實際數字，以及短期展望，2026年全年實質本地生產總值增長預測由5月覆檢時的2.5%至3.5%向上修訂至3.5%至4.5%。
第二季實質本地生產總值按年增長4.3%，上一季增長5.9%；今上半年實質本地生產總值按年增長5.1%，是近5年來最強的半年度表現。
全球對人工智能（AI）相關電子產品需求殷切，帶動貿易往來暢旺，支持整體貨物出口在第二季增速加快，按年實質急升28.9%。服務輸出按年實質穩健擴張3.4%。
私人消費開支在第二季連續5個季度擴張，按年實質上升2.8%。整體投資開支按年實質進一步上升4.4%，受私營機構投資開支進一步顯著上升支持。
勞工市場在第2季維持穩定。經季節性調整的失業率維持在3.7%，與上一季相同。就業不足率亦維持在1.6%不變。
由於早前油價急升的影響將繼續傳遞至消費物價，未來數月消費物價通脹料有所上升。中東地緣政治局勢持續緊張令通脹前景不確定性增加；其他範疇的價格壓力大致維持受控，應有助整體通脹保持在溫和水平。考慮到上半年的實際通脹及上述因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.6%，與5月覆檢時相同。
政府預料，香港經濟在今年下半年應可見穩健增長，全球對AI相關電子產品的需求旺盛，料會繼續支持香港的商品貿易表現，相關物流服務亦應受惠於此良好勢頭。服務輸出亦預期會受惠於訪港旅客的持續增長，以及對本港金融及商業服務的穩定需求。受勞工市場情況穩定，以及營商和消費氣氛堅穩所支持，內部需求料會維持強韌。