政府上調全年經濟增長預測至增3.5%至4.5%

政府表示，在考慮到上半年較預期強勁的實際數字，以及短期展望，2026年全年實質本地生產總值增長預測由5月覆檢時的2.5%至3.5%向上修訂至3.5%至4.5%。

第二季實質本地生產總值按年增長4.3%，上一季增長5.9%；今上半年實質本地生產總值按年增長5.1%，是近5年來最強的半年度表現。

全球對人工智能（AI）相關電子產品需求殷切，帶動貿易往來暢旺，支持整體貨物出口在第二季增速加快，按年實質急升28.9%。服務輸出按年實質穩健擴張3.4%。