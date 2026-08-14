DFI成GNC港澳及星洲獨家批發商　擴大策略合作關係

DFI零售集團與保健品牌GNC周五（14日）宣布擴大策略合作關係，將合作拓展至新加坡，DFI成為GNC在香港、澳門及新加坡的獨家批發商、分銷商及特許經營商，全權負責銷售、市場推廣、行銷及物流服務。

DFI表示，正在新加坡重建GNC實體店舖網路，產品亦將同步在DFI旗下的Guardian門市上架。消費者可在今年第四季起，新加坡消費者即可于Guardian實體及線上平台，以及GNC專門店購買產品。

DFI提及，合作瞄準新加坡人口老化及預防性保健需求，當地的膳食補充劑市場預計在2025至2030年間達9.5%複合年增長率（CAGR）。