DFI成GNC港澳及星洲獨家批發商　擴大策略合作關係

DFI零售集團與保健品牌GNC周五（14日）宣布擴大策略合作關係，將合作拓展至新加坡，DFI成為GNC在香港、澳門及新加坡的獨家批發商、分銷商及特許經營商，全權負責銷售、市場推廣、行銷及物流服務。
DFI表示，正在新加坡重建GNC實體店舖網路，產品亦將同步在DFI旗下的Guardian門市上架。消費者可在今年第四季起，新加坡消費者即可于Guardian實體及線上平台，以及GNC專門店購買產品。
DFI提及，合作瞄準新加坡人口老化及預防性保健需求，當地的膳食補充劑市場預計在2025至2030年間達9.5%複合年增長率（CAGR）。
DFI健康與美容產品業務行政總裁劉曉恩表示，集團具備獨特的優勢，能夠將GNC的產品重新引入新加坡市場，客戶將能夠透過Guardian、萬寧及GNC專門店，選購一系列GNC產品。
在DFI成為GNC的新加坡獨家批發商之前，是由新加坡公司傲旎全球（ONI Global）特許經營，傲旎從大約從2021年9月開始準備重塑新加坡54個特許經營店的品牌，但沒有通知GNC，導致雙方關係轉差，因此展開長達數年的法律訴訟。
新加坡上訴庭於今年5月維持原判，裁定GNC可取回新加坡零售店的租約，並且可獲得超過1,890萬美元的賠償。