陳茂波: 上半年舉行逾170項活動 亞博館二期預計2028年落成

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，文中提及，繼書展及動漫展後，這個星期灣仔會展正舉行美食博覽。連同其他四個同期展覽，吸引了來自全球30多個國家和地區、合共超過1,800個本地及海內外參展商的支持，今年更是首次東盟11個成員地區均有企業和代表參展。
上半年機場客運量按年升11.7% 亞博館二期料2028年落成
今年上半年，香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館兩個旗艦場地舉行了超過170項活動，吸引了350萬人次參與。目前，約有140家航空公司提供航班往來香港與全球超過225個航點，今年上半年，香港國際機場的飛機升降量超過20萬架次，按年上升4.4%，機場客運量為3,280萬人次，按年增加11.7%。今年頭七個月，已有3,122萬訪港旅客人次，按年上升12%，往來不斷的人流為香港注入更大的活力、帶來更多商機。
陳茂波指，不少國際樞紐機場已不單是出入境設施，而是大型綜合旅遊服務地標，機場城市下的各項目也會發展集高端商業、藝術、旅遊休閒、康養活動於一身的新亮點。其中，亞洲國際博覽館二期工程已啟動，預計2028年落成，將有效提升會展和大型活動空間。
15家航空公司進駐二號客運大樓 機管局積極推動「智能機場」應用
陳茂波續指，將更積極地擴大香港的航空網絡。兩年前啟用的機場三跑道系統將逐步擴大飛機升降容量，今年5月啟用的二號客運大樓離境設施，已有15家航空公司進駐，預計第一年可以分流約800萬人次的旅客，提升機場處理出境客流的能力。
機管局會在機場島和香港口岸人工島毗鄰的海域提供逾500個遊艇泊位，包括可容納100米以上超級遊艇的泊位，並設有配套設施和水上娛樂區，預計2028年起可分階段完成。
機管局亦積極推動「智能機場」的發展，透過生物特徵、人工智能與物聯網全面升級智能機場。例如，採用容貌識別技術的程式「登機易」加快了整個辦理登機過程的時間、以手機特快行李託運服務、引入「輕捷」系統以提升安檢效率等。截至今年6月，「登機易」服務已覆蓋約八成的機場離境旅客。