熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
財經
出版：2026-Aug-16 15:09
更新：2026-Aug-16 15:09

陳茂波: 上半年舉行逾170項活動 亞博館二期預計2028年落成

分享：
陳茂波

陳茂波上周出席香港貿易發展局美食博覽及另外四項展會的聯合開幕典禮。（網誌圖片）

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，文中提及，繼書展及動漫展後，這個星期灣仔會展正舉行美食博覽。連同其他四個同期展覽，吸引了來自全球30多個國家和地區、合共超過1,800個本地及海內外參展商的支持，今年更是首次東盟11個成員地區均有企業和代表參展。

陳茂波2

陳茂波參觀美食博覽展覽攤位。（網誌圖片）

上半年機場客運量按年升11.7% 亞博館二期料2028年落成

今年上半年，香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館兩個旗艦場地舉行了超過170項活動，吸引了350萬人次參與。目前，約有140家航空公司提供航班往來香港與全球超過225個航點，今年上半年，香港國際機場的飛機升降量超過20萬架次，按年上升4.4%，機場客運量為3,280萬人次，按年增加11.7%。今年頭七個月，已有3,122萬訪港旅客人次，按年上升12%，往來不斷的人流為香港注入更大的活力、帶來更多商機。

陳茂波指，不少國際樞紐機場已不單是出入境設施，而是大型綜合旅遊服務地標，機場城市下的各項目也會發展集高端商業、藝術、旅遊休閒、康養活動於一身的新亮點。其中，亞洲國際博覽館二期工程已啟動，預計2028年落成，將有效提升會展和大型活動空間。

發展旅遊熱點｜整體工作框架（添馬台） 發展旅遊熱點｜香港製造工業旅遊，包括李錦記、奇華、八珍醬園、益力多，以及紫花風鈴木園（添馬台） 發展旅遊熱點｜維園市集及品味藝墟（添馬台） 發展旅遊熱點｜舊城中環深度遊（添馬台） 發展旅遊熱點｜香港龍城深度遊（添馬台） 發展旅遊熱點｜紀律先鋒巡禮（添馬台） 發展旅遊熱點｜開放舊油麻地警署（添馬台） 發展旅遊熱點｜「四山」旅遊，包括太平山、鳳凰山、西貢海、大帽山（添馬台） 發展旅遊熱點｜「四山」旅遊，包括太平山、鳳凰山、西貢海、大帽山（添馬台） 發展旅遊熱點｜發展前紅磡鐵路貨運碼頭（添馬台）

15家航空公司進駐二號客運大樓 機管局積極推動「智能機場」應用

陳茂波續指，將更積極地擴大香港的航空網絡。兩年前啟用的機場三跑道系統將逐步擴大飛機升降容量，今年5月啟用的二號客運大樓離境設施，已有15家航空公司進駐，預計第一年可以分流約800萬人次的旅客，提升機場處理出境客流的能力。

機管局會在機場島和香港口岸人工島毗鄰的海域提供逾500個遊艇泊位，包括可容納100米以上超級遊艇的泊位，並設有配套設施和水上娛樂區，預計2028年起可分階段完成。

機管局亦積極推動「智能機場」的發展，透過生物特徵、人工智能與物聯網全面升級智能機場。例如，採用容貌識別技術的程式「登機易」加快了整個辦理登機過程的時間、以手機特快行李託運服務、引入「輕捷」系統以提升安檢效率等。截至今年6月，「登機易」服務已覆蓋約八成的機場離境旅客。

ADVERTISEMENT

【特別送出🔥人氣新品 BX-49翔龍突擊 4-50 FF爆旋陀螺】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務