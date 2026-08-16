陳茂波: 上半年舉行逾170項活動 亞博館二期預計2028年落成

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，文中提及，繼書展及動漫展後，這個星期灣仔會展正舉行美食博覽。連同其他四個同期展覽，吸引了來自全球30多個國家和地區、合共超過1,800個本地及海內外參展商的支持，今年更是首次東盟11個成員地區均有企業和代表參展。

上半年機場客運量按年升 11.7% 亞博館二期料 2028 年落成

今年上半年，香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館兩個旗艦場地舉行了超過170項活動，吸引了350萬人次參與。目前，約有140家航空公司提供航班往來香港與全球超過225個航點，今年上半年，香港國際機場的飛機升降量超過20萬架次，按年上升4.4%，機場客運量為3,280萬人次，按年增加11.7%。今年頭七個月，已有3,122萬訪港旅客人次，按年上升12%，往來不斷的人流為香港注入更大的活力、帶來更多商機。

陳茂波指，不少國際樞紐機場已不單是出入境設施，而是大型綜合旅遊服務地標，機場城市下的各項目也會發展集高端商業、藝術、旅遊休閒、康養活動於一身的新亮點。其中，亞洲國際博覽館二期工程已啟動，預計2028年落成，將有效提升會展和大型活動空間。