中石化煉化公佈中期業績 純利跌18%

中石化煉化工程股份有限公司（2386）今日公佈截至2026年6月30日止六個月的中期業績。上半年純利按年減少18%至11.37億元人民幣，營業收入人民幣356.24億元，按年升12.7%；毛利人民幣27.40億元，按年升5.2%；淨利潤人民幣11.42億元，新簽合同額約人民幣519.11億元，經營利潤按年跌7.5%至10.76億元。

派發中期股息每股人民幣0.127元，對應派息率50%。董事會同時決定在未來6個月內開展新一輪股份回購，回購總金額不低於1億港元、不超過1.5億港元，所回購股份將全部予以注銷。