中石化煉化公佈中期業績 純利跌18%

中石化煉化工程股份有限公司（2386）今日公佈截至2026年6月30日止六個月的中期業績。上半年純利按年減少18%至11.37億元人民幣，營業收入人民幣356.24億元，按年升12.7%；毛利人民幣27.40億元，按年升5.2%；淨利潤人民幣11.42億元，新簽合同額約人民幣519.11億元，經營利潤按年跌7.5%至10.76億元。
派發中期股息每股人民幣0.127元，對應派息率50%。董事會同時決定在未來6個月內開展新一輪股份回購，回購總金額不低於1億港元、不超過1.5億港元，所回購股份將全部予以注銷。
期內，集團新簽訂合同金額為人民幣519.11億元，按年下降27%。其中，中國境內新簽訂合同金額約人民幣311.60億元；海外新簽訂合同金額約30.52億美元。截至6月30日，未完成合同量2201.37億元，按年增3.1倍。2026年目標為境內新簽合同額550億元，境外新簽合同額50億美元。
資本開支為3.22億元，按年升48.5%，主要用於工程項目臨時設施、大型起重運輸裝備和專業化施工設備購置、信息化建設及辦公設施購置等。
下半年展望 深耕全域市場佈局
集團於報告中表示，將堅定向工程產業鏈前端、價值鏈高端延伸，持續提升諮詢、FEED、詳細設計等高端服務能力；充分發揮全產業鏈一體化協同優勢，以全生命周期整體解決方案為客戶創造更高價值，構建傳統主業穩固、新興動能接續、境內境外協同的市場發展格局。
集團續指，國內市場搶抓煤制油氣、煉化升級、新材料等領域機遇，大力拓展新能源賽道，穩步擴大市場份額。海外市場則積極發展中東、中亞、北非等優勢區域，積極拓展新興市場，緊抓區域發展與產業修復機遇；加快向綠氫、綠氨、SAF等低碳新賽道延伸，推動國際業務量質齊升。並持續發展新興業務，發力化工新材料、綠色氫氨醇、生物質能、無機化工、節能環保等賽道，打造多元支撐的第二增長曲線。