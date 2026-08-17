體育產業2024年GDP達700億　佔總GDP約2.2%　帶動逾8萬人就業

政府統計處公布，2024年香港體育及相關活動的經濟貢獻，以基本價格計算的增加價值為460億元，佔香港總增加價值約1.5%，佔比與2023年相若；如果以市價計算，體育及相關活動佔香港以市價計算的本地生產總值2.2%，達700億元，較前一年增加約20億，但佔比輕微下跌0.1個百分點。2024年體育及相關活動就業人數有84000人，佔總就業人數2.3%，與2023年大致相同。

統計處分析有關香港體育及相關活動經濟貢獻統計數據，分為「體育設施及體育俱樂部運作經營」、「體育用品製造、進出口貿易、批發零售」、「體育旅遊」和「體育支援服務及其他體育活動」四大界別。 文章指出，「體育旅遊」涵蓋為在港逗留期間有參與或觀看體育活動的旅客，提供的零售、住宿餐飲等服務，隨著入境旅遊持續恢復，體育旅遊在2024年佔體育及相關活動以基本價格計算的總增加價值5%，較前一年上升1個百分點。相關界別在2024年僱用約6000人，佔體育及相關活動總就業人數的7%。

「體育支援服務及其他體育活動」涵蓋體育設施建造和博彩活動等方面，2024年佔體育及相關活動以基本價格計算總增加價值的39%，以四個組成界別中增加價值最大的界別，僱用23000人，佔體育活動總就業人數的28%。體育設施運作經營方面，2024年佔體育及相關活動以基本價格計算總增加價值的35%，僱用39000人，佔體育活動總就業人數的47%，是就業人數最大的組成界別。