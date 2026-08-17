中國利郎公布中期業績 上半年盈利跌11%

受惠於節日氣氛 主系列收入按年升 12.7%

其中，主系列錄得收入13.42億元，按年增長12.7%，此增長主要得益於轉型DTC的營運效益增長，另外，今年春節較遲，銷售旺季較以往長，年末大型促銷活動的銷售表現因此受惠。

輕商務及其他系列錄得收入7.229億元，按年增長34.7%，主要由輕商務在門店銷售和新零售的良好勢頭所帶動。同時，新零售渠道的迅速擴展，以及高性價比產品的供給增加，於期內有效迎合市場需求，均推動了主系列業務的穩健表現。

在區域銷售表現方面，華東地區表現突出，同比增長27.5%。主要受到電商歸類到華東經營區的積極影響。