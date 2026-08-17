法拉利Luce以3.1億港元成交 打破Daytona SP3拍賣紀錄

據彭博8月16日報導，法拉利在聲明中表示，這輛「Tailor Made」高級定制版Luce在美國加州蒙特雷汽車周期間舉行的蘇富比慈善拍賣會，以4000萬美元（約3.1億港元）於拍賣會上成交，打破了拍賣紀錄。去年的紀錄由一輛定制版法拉利Daytona SP3創下，成交價為2600萬美元。

不過，首款純電動車Luce自推出以來備受負評。於5月推出Luce後，遭不少車迷批評其車身布局，以及純電驅動下缺少傳統法拉利V8或V12引擎聲浪，相關爭議曾導致法拉利股價下跌。前法拉利主席Luca Cordero di Montezemolo亦曾表示，Luce「正冒着摧毀一個傳奇品牌的風險」，並認為法拉利應把經典的躍馬標誌從這款車上移除。