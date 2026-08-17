遇見小麵中期業績 半年賺多51%

遇見小麵(2408)於今日公布中期業績。股東應佔期內利潤6326萬元人民幣（下同），按年升51.2%。經調整淨利潤7305.9萬元，按年升40%。每股基本盈利9.08分，不派中期息。收入9.4億元，按年升33.6%。總商品交易額為10.3億元，按年升29%。報告內續指，同店單店日均訂單由372增至401，同店訂單平均消費額由31.3元降至27.7元，主要由於主動降低菜品價格及為顧客提供更實惠的用餐體驗，以吸引更多顧客及增加整體銷售額。

有望年底達成開業目標

集團於報告內表示，盈利能力改善乃主要由於直營及特許經營餐廳網絡的拓展，餐廳總數由去年同期的417家增加至2026年6月底的550家；餐廳從其當前的市中心位置逐步拓展至周邊地區，令租金成本下降、利潤率上升；及總部成本進一步攤薄。