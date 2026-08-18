中期純利跌9% 港華智慧能源 料下半年電價下行壓力緩解

港華智慧能源(1083)昨公布截至6月底止，中期純利6.9億元，按年跌近9%，每股派中期股息0.05元。港華智慧能源執行董事暨行政總裁黃維義昨於業績會議上表示，今年上半年集團核心利潤跌4%，主要由於電價下跌導致可再生能源業務增長放緩。集團又稱，光伏資產管理與市場化售電業務將為未來增長動力。 期內，集團營業額為113.28億元，按年增長9%。內地燃氣業務方面，面對房地產尚未完全復甦和暖冬導致全國天然氣消費量下降。集團積極把握「能源轉型」及「城鎮老舊設施改造升級」等政策，以及持續大力拓展「燃氣+」綜合能源業務，以推動售氣量增長。民用氣價順價工作穩步落實，城市燃氣綜合價差提升2仙人民幣至0.59 元人民幣/立方米，整體燃氣業務利潤實現穩健增長。

上半年集團燃氣銷售量達到85.35億立方米，按年跌2.4%。城市燃氣客戶數目達1,866萬戶，按年升3.6%。 可再生能源業務方面，期內分布式光伏新增併網0.2吉瓦，累計裝機容量達3吉瓦；光伏售電量增長12%至13.2億度；電力交易量增長一倍至72.3億度。 光伏資產管理成業務增長動力 集團又稱，隨著午間谷價政策已於去年上半年開始陸續落地，集團預期今年下半年電價下行壓力顯著緩解，行業度電盈利水平可逐步提升，並且將繼續加快光伏項目落地，預計下半年新增光伏併網目標0.8吉瓦，扭轉發電收益下滑態勢。

此外，集團表示光伏資產管理與市場化售電業務是未來業績增長的核心動力。 上半年，集團依托「資產管理規模」策略，資產管理規模按年新增0.66吉瓦至 1.5吉瓦。售電業務依托燃氣板塊協同效應快速拓展，期內售電量增長一倍至72.3億度，市場影響力穩步提升，以及持續布局光儲一體化、獨立儲能及綠電直連三大賽道。