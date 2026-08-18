FM財自 | 重磅港股業績前夕

本周重磅港股業績接踵而至，港股能否告別，業績後跌的宿命？港股本周進入超級業績期，市場氣氛繃緊。繼今日(8/18)收市後的小米(01810)與百度(09888)外，明日(8/19)將有快手(01024)、港交所(00388)等接棒，後天(8/20)更有壓軸巨頭阿里巴巴(09988)、網易(09999）、泡泡瑪特(09992)以及平安保險與友邦保險等多隻重量級藍籌公布業績。 面對如此密集的業績浪潮，投資者最關心的莫過於，會否重演上星期騰訊與京東「業績看似亮眼，股價卻見光死下挫」的覆轍？而在「5窮6絕7返生、8再跌」的魔咒下，港股又是否會一路下挫，甚至破位走向「9重挫」？

上周騰訊(00700)與京東(09618)在公布業績後下挫，而且跌幅不少，主因並非業績差，而是在業績前已偷步向上加上市場早早定價(Priced-in)了利好，業績前幾天才開始回跌，導致業績一出即引發「利好證實即沽貨」的打壓，業績後下跌市場總會找到種種原因。 百度及小米今天在最後業績公布前走弱，估計業績後先跌後反彈居多？ 快手在電商GMV與AI可靈大模型的商業化進展順利，股價卻跌至逾一年低位，預估業績後先跌後升，或直接彈升，如果憧憬已經反映下跌因素的話。若業績後能再gap down，可炒底小注博彈。

港交所只能考慮貼價熊證 阿里巴巴距離業績前還有兩個交易日，方向難測，預期公布後隔天港股先高後跌，震盪在8元波幅區間內，業績前盡量避免long call或long put，因為業績後的iv必挫。 北水近期對阿里有調倉跡象。反而讓其具備「低預期下的博反彈」彈性。只要指引不低於預期，績後走勢未必會如騰訊般單邊下瀉。 港交所業績主要取決於次季港股日均成交額(ADT)及新股市場活絡度。由於整體成交量近期持續偏低，港交所股價缺乏強烈催化劑，預估業績後向下居多，想在業績前做空，只能考慮貼價熊證小賭怡情。

泡泡瑪特(09992)海外門店營收爆發是其核心亮點，預測業績數據依然漂亮，不過目前估值仍然相對偏高，或已經反映大半，若海外增長稍顯放緩，極易引發回跌。 網易(0999)估計業績後跟騰訊京東覆轍，先下跌居多。 另外，恒指上周連續四天下跌後，周一(17日)一度夾淡反彈逾400 點，但今天周二(8/18)即低開低走，現承接力不足的疲態，指數又跌回25300點水附近徘徊，和昨天完全兩樣情。 未來會否跌破25000點？經過昨天夾淡之後，估計跌破的機率仍高，但未必會演變成失控的下行趨勢，估計9月份才會。

暫時的港股藍圖上仍是「5窮6絕7翻生，8再跌，9急挫，10見底」，且看8月至10月是否如此發展？ Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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