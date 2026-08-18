滙豐據報要求內地投資客提交資金來源聲明 未及時提交或終止服務

內媒《每日經濟新聞》報道，滙豐香港近日陸續向部分內地存量投資客戶發出通知，要求於9月12日前透過滙豐香港App提交《開立/維持賬戶之聲明書》，並更新聯絡資料。聲明書內容包括確認投資活動資金來自中國內地以外地區的合法來源、銀行可應執法或監管機構要求披露個人資料等。通知列明，若未能在8月20日前提交聲明書，投資相關服務可能被暫停；若在9月12日前仍未提交，投資相關服務可能被終止。這意味着繼新開戶環節後，存量客戶亦被納入資金來源審查範圍。

據悉，該份聲明書要求客戶確認兩項核心內容：一是投資活動資金來自中國內地以外地區的合法來源；二是同意銀行可應執法或監管機構要求，披露個人資料。

滙豐發言人回應稱：「我們在管理投資客戶關係時，會遵循相關監管要求。因此，我們邀請相關中國內地投資者提供自我聲明，並確認其在『了解你的客戶（KYC）』及『客戶盡職調查』中提供的資訊為最新且有效。此舉有助於我們持續為客戶無間斷地提供服務。」發言人強調，此次最新的聲明要求僅適用於投資服務客戶。