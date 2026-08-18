阿里高德升級「粵車南下」出行服務

隨着「澳車北上」、「港車北上」及「粵車南下」等多項政策相互配合，進一步促進跨境往來，粵港澳大灣區互聯互通正在加快推進。因應政策擴展，阿里巴巴集團旗下高德全面升級「粵車南下」出行服務，車主可在高德地圖APP內直接查看由香港運輸署發布的官方出行指引。
車主打開高德地圖，在駕車規劃頁面頂部點擊提示欄，即可完成「粵車南下」通行證綁定。系統會自動識別證件類型，規劃出經港珠澳大橋入境香港的符合規定路線。出發前，用戶可在高德地圖規劃頁面查看來自香港運輸署的「粵車南下」官方指南：一張圖看懂兩地交通規則差異，三集官方短片講解香港基本交通法例、道路標誌及安全注意事項。導航途中，當車輛接近禁行或限制通行路段時，系統會預先發出提醒，協助用戶避開受管制道路和私人道路。
抵港後，相關出行需要亦有相應配套支援。搜尋酒店時，獲香港酒店業協會推薦的酒店已附有「粵車南下」服務標籤，方便用戶快速作出選擇。選擇停車場時，「免觸式入閘」、「國標充電」、「支付寶／微信支付」等標籤清晰顯示，是否方便進場、能否充電、如何付款等均一目了然。
高德表示，若要真正把車駛入中環、尖沙咀等繁忙市區，不少車主仍會感到困難：道路狹窄、車流密集，泊車位亦較緊張。較省心的做法，是泊車後轉乘公共交通或的士。高德打車支援一鍵預約香港本地的士出行。用戶毋須另行下載應用程式，亦不用重新註冊或擔心不熟悉本地叫車方式。用戶進入高德打車頁面後，在優惠碼搜尋「粵車南下」，即可領取專屬優惠，新用戶最高可減62元，現有用戶最高可減30元。
旅遊路線方面，「高德掃街榜」新增「粵車南下香港2日遊」專屬內容，用戶可快速取得路線推薦，串連餐飲、住宿及景點，以一個APP安排行程。