阿里高德升級「粵車南下」出行服務

隨着「澳車北上」、「港車北上」及「粵車南下」等多項政策相互配合，進一步促進跨境往來，粵港澳大灣區互聯互通正在加快推進。因應政策擴展，阿里巴巴集團旗下高德全面升級「粵車南下」出行服務，車主可在高德地圖APP內直接查看由香港運輸署發布的官方出行指引。

車主打開高德地圖，在駕車規劃頁面頂部點擊提示欄，即可完成「粵車南下」通行證綁定。系統會自動識別證件類型，規劃出經港珠澳大橋入境香港的符合規定路線。出發前，用戶可在高德地圖規劃頁面查看來自香港運輸署的「粵車南下」官方指南：一張圖看懂兩地交通規則差異，三集官方短片講解香港基本交通法例、道路標誌及安全注意事項。導航途中，當車輛接近禁行或限制通行路段時，系統會預先發出提醒，協助用戶避開受管制道路和私人道路。