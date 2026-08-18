金融監管總局：支持內地保險機構投資香港ETF

財經事務及庫務局局長許正宇今日聯同證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事吳家俐、港交所行政總裁陳翊庭到訪金融監管總局與副局長肖遠企會面，商討進一步促進內地與香港資本市場協同發展的措施。金融監管總局同時宣布，積極支持內地保險資金參與內地與香港金融市場互聯互通，支持內地保險機構通過滬深港通投資香港交易所買賣基金（ETF）。政府熱烈歡迎這項措施。 行政長官李家超表示，衷心感謝中央人民政府和金融監管總局的支持。國家『十五五』規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能。

此外，建基於內地保險資金透過滬深港通投資香港股票市場的成熟經驗，公布的相關政策措施，進一步便利內地保險公司透過香港進行多元化的資產配置，推動本地ETF市場發展，壯大本地ETF生態圈。這些措施代表了國家對香港資本市場和資產管理行業發展的有力支持，意義重大。

財政司司長陳茂波則表示，開放內地保險資金通過滬深港通投資香港ETF，是互利多贏的舉措：既可為內地保險公司提供更廣闊多元的投資渠道，亦帶動本港交易所買賣產品市場的發展，更進一步深化兩地資本市場的連繫和聯動發展。

近年，香港積極推動交易所買賣產品市場發展，包括培育及拓展主動型ETF等創新產品、鼓勵海外ETF在香港跨境上市；交易所買賣產品的交易量亦屢創新高：去年，其平均每日成交額按年上升接近一倍，今年上半年再按年上升超過25%，令香港成為區內相關產品的領先樞紐之一。