富途推銀債認購「九免」優惠 開戶送SpaceX股票及超市禮券總值1,800元

為配合政府發行第11批銀色證券認購期，富途將延續一系列銀債認購便利措施及開戶迎新賞。銀債認購期於本周五(21日)至9月4日，並於 9月15日發行。富途推出銀債「九免」優惠，並於全港 13 間實體店特設排隊快線予銀髮族，以及提供一對一專人開戶及專屬優待服務服務，讓不熟悉線上操作的銀髮族可直接到門市由專人協助認購。

為了在認購、持有以至贖回全程降低銀髮族的參與門檻，富途推出銀債「九免」優惠，包括豁免申購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費。