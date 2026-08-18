銀色債券2026｜富途推「九免」優惠　開戶送SpaceX股票及超市禮券總值1800元

為配合政府發行第11批銀色證券認購期，富途將延續一系列銀債認購便利措施及開戶迎新賞。銀債認購期於本周五(21日)至9月4日，並於 9月15日發行。富途推出銀債「九免」優惠，並於全港 13 間實體店特設排隊快線予銀髮族，以及提供一對一專人開戶及專屬優待服務服務，讓不熟悉線上操作的銀髮族可直接到門市由專人協助認購。
為了在認購、持有以至贖回全程降低銀髮族的參與門檻，富途推出銀債「九免」優惠，包括豁免申購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費。
富途證券首席分析師馮文慧表示，去年銀債認購人數逾37萬份創紀錄，在美息見頂難升、港元利率偏穩的環境下，銀債4.25厘保底息提供高確定性的穩定回報，對追求低風險收益的銀髮族具明顯吸引力，今年料持續火熱。加上銀債設有通脹掛鈎機制，若本港通脹升溫，實際派息可高於保底水平，提供額外上行保護；目前美國聯邦基金利率區間為3.50%至3.75%，7月CPI略回落，市場預期9月按兵不動概率近七成，不過加息周期接近尾聲。銀債保底息高於美國政策利率上限50個基點，且鎖定3年，即使年內再加息25基點，銀債息率仍具緩衝。」
富途證券董事總經理謝志堅表示，富途證券重視兼顧不同年齡層的用戶需求。於香港各核心區域設立的線下分店不僅優化了線上線下的服務閉環，更為『銀髮一族』提供了專屬數字化陪伴。
此外，於富途全新開戶的合資格客戶可享1,600元的迎新獎賞，包括港股買賣一世免佣及「一重賞＋二重賞」的雙重獎勵，於富途實體店開戶的全新客戶，更可額外獲200元超市禮券，令最高迎新獎賞增至1,800元。
一重賞及二重賞詳情
一重賞（四選一）：
等值港幣600元SpaceX股票
港幣400元電子超市禮券
等值港幣600元比特幣
4股滙豐控股股票
二重賞（三選一）：
等值港幣1,000元SpaceX股票
等值港幣1,000元比特幣
7 股滙豐控股股票