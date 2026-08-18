會計師公會: 就五年規劃向政府提出七大建議 業界人手仍短缺

香港會計師公會於今日舉行傳媒茶聚，在會上提及，上半年實質經濟增長達 5.1%，受惠於人工智能（AI）浪潮帶動商品出口增長，境外對香港金融及商業服務需要維持高企，帶動會計行業於年內持續蓬勃發展。 香港會計師公會會長羅卓堅表示，現時香港會計公會有超過47,000名會員，當中有約70%於非會計師事務所工作。此外，公會擁有超過12,000名學生會員。 羅卓堅續指，政府正制訂香港首個五年規劃，香港會計師公會作為法定會計組織，早前正式向政府提交回應，提出七大建議。

建議簡化紅籌及 H 股首次上市流程 重新設計大學會計課程 香港會計師公會行政總裁兼註冊主任李健，建議以「香港可持續鑒證準則第5000號」為基礎，推動香港可持續鑒證業務的專業發展。李健續指，建議政府就估值專業發出牌照，將估值師正式納入專業會計資格體系，並建議考慮推出專業證書課程。李健補充道，公會可負責相關的課程設計、考試及持續專業進修的管理。 另外，公會建議重新設計大學會計財務課程，全面融入AI、ESG及綠色金融元素，轉型為「事前戰略風險顧問」的人才。並合理設定會計師民事責任上限、優化強制專業責任保險制度，並研究引入更公平的責任分擔安排。

李健表示，公會倡議構建企業「出海」專業護航平台，從盡職調查、跨境稅務籌劃到落地合規的全方位支援。出海名單現已增至涵蓋96家香港會計事務所的資料，去年成立的粵港澳出海企業財稅護航聯盟亦擴大至涵蓋三地共139家事務所。

李健表示，亦可考慮簡化紅籌及 H股企業赴港首次上市及再融資機制，包括簡化架構審查及披露要求，並研究設立專屬上市通道或綠色通道，加強與內地監管機構的跨境監管合作。在進一步強化離岸人民幣業務方面，李健建議香港交易所借鑒北京證券交易所的經驗優化創業板（GEM）改革。 李健續指，將理財能力建構納入精準扶賞及社會支援策略，協助弱勢家庭累積資產。針對基層家庭，公會鼓勵政府及商界建立「你儲一蚊、我儲一蚊」的儲蓄配對機制，公會可透過會員提供財務教育工作坊、個人理財諮詢、資產管理。

Al 並非取代專業 建議會計師掌握 AI 技能 市場上有不少聲音擔心人工智能將取代會計師。羅卓堅表示，Al並非要取代專業，而是協助會計師處理大量重複性工作，釋放會計師時間以專注於更高增值的分析、決策和風險管理。 香港會計師公會副會長李舜兒在會上提及，公會代表團到訪英國並會晤當地政府官員、專業團體、學術界、智庫、貿易組織及商界代表。並舉辦兩場主題活動表，展示香港作為領先國際金融中心及「超級聯繫人」的獨特地位。 李舜兒續指，公會現時與33家內地院校合作，並持續增強認可僱主及監督網絡，確保 QP 畢業生順利取得認可工作經驗，成為合資格香港會計師。李舜兒補充道，公會亦積極宣傳QP與 CICPA 相互考試試卷豁免安排（MEPE），吸引 CICPA 會員考取QP獲得「雙證」資格，服務跨境業務。

李舜兒表示，今年以來已經到訪 8 個內地城市，行程共拜訪了八個重要政府部門及專業機構，包括國家財政部、中證監等。