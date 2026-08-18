小米集團業績 第二季經調整利潤按年跌43%

小米集團（1810）於今日公佈2026年第二季度業績。第二季盈利為94.63億元，按年跌20.3%，按季則升99.9%，第二季經調整利潤為62.19億元，按年跌42.6%，按季升2.4%。第二季收入為1089.22億元，按年跌6.1%，按季升9.9%。上半年盈利為141.98億元，按年跌37.6%。上半年收入為2080.63億元，按年跌8.4%。不派中期股息。
手機×AIoT分部收入840億元，按年跌11.3%，IoT與生活消費產品業務收入313億元，按季增長26.7%。第二季智能手機平均售價按年增長25.9%至1,351元。
互聯網服務業務保持穩健，收入90億元，毛利率為76.8%，按年提升1.4%，截至2026年6月，全球月活躍用戶數達7.665億，中國大陸月活躍用戶數達1.977億，均創歷史新高。
汽車交付量逾十萬輛 按年升28.2%
智能電動汽車及AI等創新業務分部收入達249億元，按年增長17.1%。其中，智能電動汽車收入為人民幣239億元，季內汽車交付量持續攀升，單季交付量達104,199輛，按年增長28.2%。
今年7月，小米汽車正式發佈小米崑崙技術架構，並推出小米澎程系列增程SUV，正式進軍增程市場。
小米第二季研發開支增18.9%至92億元，上半年，小米研發投入超180億元。主要是由於與智能電動汽車及AI等創新業務相關的研發開支增加，以及基於與手機×AIoT相關的研發項目進度所致。
受存儲等核心器件成本大幅上漲影響，整體手機行業承壓，小米主動優化產品結構及定價策略，智能手機業務收入421億元，按年跌7.5%，全球智能手機出貨量為3,120萬台。
第二季小米全球智能手機ASP按年增長25.9%至1,351元，創歷史新高。在中國大陸地區，小米人民幣3,000元及以上智能手機銷量佔比按年升4.5%至32.1%，在零售價3,000至4,000元價格段的銷量佔比達16.2%，按年升3.3%。