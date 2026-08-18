小米集團業績 第二季經調整利潤按年跌43%

小米第二季研發開支增18.9%至92億元，上半年，小米研發投入超180億元。主要是由於與智能電動汽車及AI等創新業務相關的研發開支增加，以及基於與手機×AIoT相關的研發項目進度所致。

受存儲等核心器件成本大幅上漲影響，整體手機行業承壓，小米主動優化產品結構及定價策略，智能手機業務收入421億元，按年跌7.5%，全球智能手機出貨量為3,120萬台。

第二季小米全球智能手機ASP按年增長25.9%至1,351元，創歷史新高。在中國大陸地區，小米人民幣3,000元及以上智能手機銷量佔比按年升4.5%至32.1%，在零售價3,000至4,000元價格段的銷量佔比達16.2%，按年升3.3%。