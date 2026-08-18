MPF｜積金局：以「永久離開香港」為由提早取強積金　錄5200宗按年跌18.75%

積金局：以「永久離開香港」為由提早取強積金 錄5200宗按年跌18.75%

積金局今日發表2026年6月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，涵蓋截至2026年6月底強積金的主要統計數據，包括成員登記數目、帳戶數目、總資產值及投資表現等。截至2026年6月底，強積金總資產值約$16,700億，創季度新高，較十年前增加174%。

2026年第二季以「永久離開香港」為理由提早提取強積金（MPF）的申索數目錄得5,200宗，按季上升4%，按年下跌18.75%。總金額按季上升1.26%至12.03億元，按年則減少23.62%。

自強積金制度在2000年實施以來，佔強積金總資產合共81%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報（即已扣除收費及費用）分別為5.1%及4.8%，遠超同期1.8%的年率化通脹率