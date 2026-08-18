MPF｜積金局：以「永久離開香港」為由提早取強積金　錄5200宗按年跌18.75%

積金局今日發表2026年6月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，涵蓋截至2026年6月底強積金的主要統計數據，包括成員登記數目、帳戶數目、總資產值及投資表現等。截至2026年6月底，強積金總資產值約$16,700億，創季度新高，較十年前增加174%。
2026年第二季以「永久離開香港」為理由提早提取強積金（MPF）的申索數目錄得5,200宗，按季上升4%，按年下跌18.75%。總金額按季上升1.26%至12.03億元，按年則減少23.62%。
自強積金制度在2000年實施以來，佔強積金總資產合共81%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報（即已扣除收費及費用）分別為5.1%及4.8%，遠超同期1.8%的年率化通脹率
截至2026年6月底，373萬個帳戶的強積金有投資於「預設投資策略」（DIS）旗下基金，佔全部逾1100萬個帳戶超過三分一；有關投資總資產值為$1,886億，佔強積金總資產值超過一成一。
截至2026年6月底，強積金可扣稅自願性供款(TVC)帳戶數目共有10.4萬個，按年上升18%。自TVC於2019年4月實施以來，相關帳戶的累計供款金額為$162億。
在2026年第二季，已收的強積金總供款達$234億，當中自願性供款佔超過四分一。