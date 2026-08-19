中期息派0.12元 煤氣黃維義：料全年利潤高單位數增長

煤氣公司(003)昨公布中期業績，純利按年增加23%，至36.4億元，每股派中期息0.12元。集團常務董事黃維義在業績發布會上指出，因應中東局勢等不確定性，未來會否加價需要視乎工資等因素而定，煤氣會與政府持續溝通。對於下半年走勢，集團對香港業務整體經營表現維持審慎樂觀。
期內，集團營業額按年升7.31%，至295.26億元，主要受內地管道燃氣之順價情況持續改善、人民幣兌港元按年升值約6%；內房市道低迷令新增燃氣接駁戶數減少及受高溫天氣及外遊潮影響，本港住宅燃氣銷售量下降等因素影響。
黃維義續稱，上半年本港燃氣銷售量按年下跌3.5%，惟截至8月15日已經降至2.9%，料主要受7、8月份香港下雨天數較多，帶動用氣量增加。隨著港人北上消費，以及平均家庭人口減少，預計全年售氣量仍會受影響，惟在酒店及啟德區體育園活動支持下，他料商業用氣量增長可以抵銷部分民用氣量下跌的影響，初步預計全年利潤能錄得高單位數增長。
派息方面，黃維義表示若利潤持續增加，集團樂意增加派息回饋股東，惟不會因為短期利潤增長而增加派息。他又預計，北部都會區將新增人口150萬人，並為香港燃氣銷量帶來15%至16%增長，料對集團業務有很大幫助。
北都人口增對業務幫助大
內地公用業務方面，上半年穩步落實順價工作，城市燃氣綜合價差提升1仙人民幣至0.55元人民幣/立方米，整體燃氣業務利潤穩健上升。
煤氣公司今年8月1日起調整標準煤氣收費及保養月費。集團表示，相關調整考慮營運成本及客戶承受能力等因素，以及配合北部都會區等新發展地區供氣網絡建設所需。煤氣費用調整，將為未來業務發展提供健康而穩定的經營條件。