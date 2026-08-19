中期息派0.12元 煤氣黃維義：料全年利潤高單位數增長

煤氣公司(003)昨公布中期業績，純利按年增加23%，至36.4億元，每股派中期息0.12元。集團常務董事黃維義在業績發布會上指出，因應中東局勢等不確定性，未來會否加價需要視乎工資等因素而定，煤氣會與政府持續溝通。對於下半年走勢，集團對香港業務整體經營表現維持審慎樂觀。

期內，集團營業額按年升7.31%，至295.26億元，主要受內地管道燃氣之順價情況持續改善、人民幣兌港元按年升值約6%；內房市道低迷令新增燃氣接駁戶數減少及受高溫天氣及外遊潮影響，本港住宅燃氣銷售量下降等因素影響。