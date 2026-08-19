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財經
出版：2026-Aug-19 10:12
更新：2026-Aug-19 12:22

恒生指數反彈升62點　百度績後挫近12%(更新)

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恒生指數低開124點，報25,346點。(資料圖片)

恒生指數低開124點，報25,346點。(資料圖片)

中東局勢未見緩和，美國國債債息攀升，美股3大指數個別發展。恒指昨日升17點後，今日（19日）低開124點，報25,346點。恒指低開後，初段維持逾百點跌幅，曾跌155點，低見25,315點，隨後大市掉頭飆升，半日反彈升62點，報25,533點，成交1,292.51億元。國指升52點，報8,505點；科指跌38點，報4,700點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.09%，報447.2元；美團（3690）升3.1%，報88.2元；京東（9618）升1.17%，報112.3元；阿里巴巴（9988）低開0.95%，報125.5元；百度（9888）績後跌11.77%，報89.2元；小米（1810）績後升6.95%，報28元；快手（1024）跌2.18%，報38.52元；網易（9999）升0.46%，報194.7元。

中國聯通（762）績後跌7.82%，報5.78元。

晶片股方面，中芯國際（981）跌5.54%，報71.65元；華虹宏力（1347）跌12.72%，報112.5元。

滙控（005）跌1.11%，報160.3元。友邦（1299）跌0.35%，報72.3元。

泡泡瑪特（9992）升1.07%，報151.7元。

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