熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
財經
出版：2026-Aug-19 10:12
更新：2026-Aug-19 16:27

恒生指數反覆升23點　百度績後挫11%(更新)

分享：
恒生指數低開124點，報25,346點。(資料圖片)

恒生指數低開124點，報25,346點。(資料圖片)

中東局勢未見緩和，美國國債債息攀升，美股3大指數個別發展。恒指昨日升17點後，今日（19日）低開124點，報25,346點。恒指低開後，初段維持逾百點跌幅，曾跌155點，低見25,315點，隨後大市掉頭飆升，半日反彈升62點，報25,533點。大市午後好淡角力，走勢反覆，在窄幅水平爭持，最終升23點，收報25,495點，成交2,531.75億元。國指升18點，報8,471點；科指跌57點，報4,682點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.09%，報447.2元；美團（3690）升1.75%，報87.05元；京東（9618）升1.44%，報112.6元；阿里巴巴（9988）跌1.97%，報124.2元；百度（9888）績後跌11.03%，報89.95元；小米（1810）績後升4.81%，報27.44元；快手（1024）跌4.01%，報37.8元；網易（9999）升0.31%，報194.4元。

中國聯通（762）績後跌12.36%，報5.495元。

晶片股方面，中芯國際（981）跌3.76%，報73元；華虹宏力（1347）跌11.79%，報113.7元。

滙控（005）跌0.56%，報161.2元。友邦（1299）升0.62%，報73元。

泡泡瑪特（9992）升0.27%，報150.5元。

全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 15_6.jpg

ADVERTISEMENT

【特別送出🔥人氣新品 BX-49翔龍突擊 4-50 FF爆旋陀螺】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務