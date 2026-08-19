恒生指數反覆升23點　百度績後挫11%(更新)

中東局勢未見緩和，美國國債債息攀升，美股3大指數個別發展。恒指昨日升17點後，今日（19日）低開124點，報25,346點。恒指低開後，初段維持逾百點跌幅，曾跌155點，低見25,315點，隨後大市掉頭飆升，半日反彈升62點，報25,533點。大市午後好淡角力，走勢反覆，在窄幅水平爭持，最終升23點，收報25,495點，成交2,531.75億元。國指升18點，報8,471點；科指跌57點，報4,682點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.09%，報447.2元；美團（3690）升1.75%，報87.05元；京東（9618）升1.44%，報112.6元；阿里巴巴（9988）跌1.97%，報124.2元；百度（9888）績後跌11.03%，報89.95元；小米（1810）績後升4.81%，報27.44元；快手（1024）跌4.01%，報37.8元；網易（9999）升0.31%，報194.4元。