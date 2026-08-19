OpenAI據報次季收入按季增18%　惟虧損進一步擴大遜Anthropic

報道指，兩家公司截然不同的業績，顯示人工智能（AI）競爭自年初以來發生的變化，OpenAI旗下AI模型ChatGPT增長放緩，而Anthropic的Claude Code取得成功，迫使OpenAI調整業務重心，並重組高管團隊。

報道引述消息指，OpenAI已告知投資者，自7月推出一系列新模型以來，其增長速度已加快。對初創公司而言，單季近70億美元收入已十分驚人，惟市場對OpenAI有不同預期，因為該公司一直向投資者講述其驚人的增速。

公司近期現人事變動 上周兩高層宣布離開

OpenAI近期高層出現人事變動，兩位高層在上周決定離開公司。該公司上周四（13日）宣布，入職不足一年的首席營收總監（Chief Revenue Officer）Denise Dresser將離職，而營運總監Brad Lightcap亦在上周二宣布離職。