北上消費｜港人赴深圳睇戲成新常態？ 「等不及香港上畫先過關看」

深圳戲院「性價比高」影院設施不斷升級，加上有電影內地比香港更早上畫，正吸引越來越多港人將「等不及先過關看」納入常態休閒方式。(小紅書)

港人北上深圳消費成風，不少人亦會前往爆場看電影。有港人指深圳戲院「性價比高」影院設施不斷升級，加上如《功夫女足》等電影內地比香港更早上畫，正吸引越來越多港人將「等不及先過關看」納入常態休閒方式。

中通社報道，近期在《功夫女足》、《八仙！》、《歡迎來龍餐館》等熱門影片的推動下，內地電影市場消費熱度持續提升。據燈塔專業版數據，截至8月16日，內地暑期檔總票房（含預售）已突破100億元（人民幣，下同），年度電影總票房（含預售）突破257億元，觀影場次和觀影人數均超去年同期。深圳票房增速在一線城市中領跑。今年暑期檔，一線城市觀影票房佔比達19.1%，其中深圳票房同比增長16.3%、廣州同比增長12.5%。