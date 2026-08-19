北上消費｜港人赴深圳睇戲成新常態？ 「等不及香港上畫先過關看」

港人北上深圳消費成風，不少人亦會前往爆場看電影。有港人指深圳戲院「性價比高」影院設施不斷升級，加上如《功夫女足》等電影內地比香港更早上畫，正吸引越來越多港人將「等不及先過關看」納入常態休閒方式。
中通社報道，近期在《功夫女足》、《八仙！》、《歡迎來龍餐館》等熱門影片的推動下，內地電影市場消費熱度持續提升。據燈塔專業版數據，截至8月16日，內地暑期檔總票房（含預售）已突破100億元（人民幣，下同），年度電影總票房（含預售）突破257億元，觀影場次和觀影人數均超去年同期。深圳票房增速在一線城市中領跑。今年暑期檔，一線城市觀影票房佔比達19.1%，其中深圳票房同比增長16.3%、廣州同比增長12.5%。
深圳萬象影城暑期票房增長約40%
深圳毗鄰香港的區位優勢和日益完善的影院設施，吸引越來越多香港市民北上觀影。深圳萬象影城區域負責人孟金龍表示，萬象影城（深圳灣萬象城旗艦店）今年暑期票房達373萬元，同比增長約40%。
中通社走訪深圳多區影院發現，前來購票的香港觀眾絡繹不絕。在羅湖口岸附近的金光華商場，香港市民謝小姐趁周日與朋友北上觀影。她一連觀看了《歡迎來龍餐館》等兩部影片，並在附近商場用餐，臨近口岸關閉前才返港。陳先生帶著妻子和女兒專程前往深圳觀看動畫電影《八仙！》，他稱「深圳影院環境好，平台買票優惠多，看完電影再逛商場吃晚餐，周末這樣安排很充實。」
另一方面，兩地上映存在時間差亦是重要原因，「等不及，先過關看」並非個別例子。《給阿嬤的情書》今年4月底在內地上映，香港於6月18日才上畫。謝小姐分享她有同事平日很少去電影院，專程前往深圳看了該片兩次。周星馳新作《功夫女足》7月11日在內地上映，香港觀眾等到8月13日才能觀看，故不少影迷早已選擇北上「先睹為快」。