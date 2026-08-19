騰訊WorkBuddy接入廣東政務系統　能輔助起草公文及報告

據內媒報道，廣東省政務服務和數據管理局周二（18日）宣布，「灣擎‧WorkBuddy」正式接入廣東政務系統，向全省公務員提供人工智能（AI）辦公能力。當中廣東省醫療保障局、廣東省中小企業服務中心等單位已啟動對接，測試涵蓋政務服務、政務協同、輔助決策及社會治理四大領域。將於8月下旬開放首批公務員試用，並逐步推廣。

「灣擎」是管理局打造的全國首個省級政務智能中樞平台，而「灣擎‧WorkBuddy」透過「灣擎」平台，將騰訊旗下AI「WorkBuddy」與政務場景結合。「灣擎‧WorkBuddy」有別於傳統AI的「一問一答式」工具，能夠準確理解工作意圖、自主拆解任務、調度相關工具，直接生成文稿、報表與工作方案。