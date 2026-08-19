騰訊WorkBuddy接入廣東政務系統　能輔助起草公文及報告

據內媒報道，廣東省政務服務和數據管理局周二（18日）宣布，「灣擎‧WorkBuddy」正式接入廣東政務系統，向全省公務員提供人工智能（AI）辦公能力。當中廣東省醫療保障局、廣東省中小企業服務中心等單位已啟動對接，測試涵蓋政務服務、政務協同、輔助決策及社會治理四大領域。將於8月下旬開放首批公務員試用，並逐步推廣。
「灣擎」是管理局打造的全國首個省級政務智能中樞平台，而「灣擎‧WorkBuddy」透過「灣擎」平台，將騰訊旗下AI「WorkBuddy」與政務場景結合。「灣擎‧WorkBuddy」有別於傳統AI的「一問一答式」工具，能夠準確理解工作意圖、自主拆解任務、調度相關工具，直接生成文稿、報表與工作方案。
可自動檢索資料 輔助起草公文
在實際應用方面，系統圍繞日常辦公提供多項功能，包括可以自動檢索資料；解答業務問題；可輔助起草公文及調研報告；以及自動分析信息及數據。以生育津貼支付為例，在系統對接後，AI可輔助單筆、批量或定時預審，在AI完成材料識別及初步審核，並經人工確認後，將審核結果回報至健保系統。
「灣擎‧WorkBuddy」是全國首次在國產環境中，完成私有化全棧適配的政務辦公智能體，由晶片、操作系統、大模型等均在國產化環境運行。系統部署於政務網內，數據全程留存在本地受控環境，傳輸鏈路加密，並實行統一身份認證，AI僅能在使用者原有崗位權限內訪問文件及業務系統。每項任務在本地安全沙盒運行，用戶工作空間相互隔離，所有操作完整記錄，支持風險行為實時攔截及事後追溯。
廣東省政務及數據局局長王天廣表示，「灣擎‧WorkBuddy」等政務AI的發布，是落實國家「人工智慧+」策略，加快推進AI全時全行業高水平應用部署要求的重要舉措。