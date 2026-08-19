文具佬今年執9店 稱暑假旺季不再：個個去日本旅行先買

本地零售業近年面對多項因素挑戰下出現結業潮，連鎖文具店「文具佬生活百貨」於社交平台發長文披露經營情況，指今年經營環境比預期更具挑戰，「市道繼續差」，今年已有8間分店相繼離場，加上大角咀分店共9間，坦言長假期下港人消費習慣大變，連傳統暑假旺季都變淡季，無奈指「大家寧願留返個Budget去旅行」、「下個禮拜去日本，到時先買」、「唔好買住啦，日本買仲平……」

文具佬創辦人蘇曉芬(7嫂)於官方專頁發長文，坦言今年經營環境「比預期更具挑戰，市道繼續差，加上行業競爭加劇」，傳媒已「幫手計數」指今年已有8間分店結業，她稱確實有較多分店因租約或成本問題需要調整，但目標不變，「穩住盤生意，唔縮細規模」。

她同時宣佈大角咀港灣豪庭店成為下間結業分店，原因為「地方太大，人流唔夠，租金太貴，附近居民唔知道我哋收埋咗喺冒險樂園後面」，暫定營業至9月中。現時分店結業主要分為兩類：一類是「Pop-up商場舖，租期完結自然離場」，另一類則是「正式租約期滿後，因租金未能達成合理共識而調整。」雖然荔枝角舊舖已結業，但已覓得兩個新舖位；另外原本8月初租約期滿準備離場的上環分店成功留低，獲減租並續約3個月。