文具佬今年執9店 稱暑假旺季不再：個個去日本旅行先買

本地零售業近年面對多項因素挑戰下出現結業潮，連鎖文具店「文具佬生活百貨」於社交平台發長文披露經營情況，指今年經營環境比預期更具挑戰，「市道繼續差」，今年已有8間分店相繼離場，加上大角咀分店共9間，坦言長假期下港人消費習慣大變，連傳統暑假旺季都變淡季，無奈指「大家寧願留返個Budget去旅行」、「下個禮拜去日本，到時先買」、「唔好買住啦，日本買仲平……」
文具佬創辦人蘇曉芬(7嫂)於官方專頁發長文，坦言今年經營環境「比預期更具挑戰，市道繼續差，加上行業競爭加劇」，傳媒已「幫手計數」指今年已有8間分店結業，她稱確實有較多分店因租約或成本問題需要調整，但目標不變，「穩住盤生意，唔縮細規模」。
她同時宣佈大角咀港灣豪庭店成為下間結業分店，原因為「地方太大，人流唔夠，租金太貴，附近居民唔知道我哋收埋咗喺冒險樂園後面」，暫定營業至9月中。現時分店結業主要分為兩類：一類是「Pop-up商場舖，租期完結自然離場」，另一類則是「正式租約期滿後，因租金未能達成合理共識而調整。」雖然荔枝角舊舖已結業，但已覓得兩個新舖位；另外原本8月初租約期滿準備離場的上環分店成功留低，獲減租並續約3個月。
「款多量少、以快打慢」策略應對
7嫂更談及近年港人消費習慣轉變，提及被顧客赴日本旅遊及網購趨勢衝擊，指以往暑假一直是文具舖的傳統旺季，但今年職員在門市「聽過好多次」顧客對話，包括「媽咪上網幫你買啦」、「下個禮拜去日本，到時先買筆袋」以及「唔好買住啦，日本買仲平」，反映「一到長假期，啲人好似突然消失晒咁，大家寧願留返個Budget去旅行，平時唔急住用嘅嘢，就習慣咗上網慢慢買」，市民消費唔係完全消失咗，而是變得「更加識格價、更加有選擇，亦更加清楚自己啲錢想使喺邊」。公司為此變陣應對，採取「款多量少、以快打慢」策略，盡量將售價貼近日本當地價格，同時加強開發獨家原創產品。