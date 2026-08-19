內地電影《牛來》爆紅成票房黑馬　學者：病毒式行銷勾起大眾好奇 (更新)

【8月20日更新】新增學者回應 在今年暑假電影檔期間，內地電影《牛來》突然成票房黑馬，沒料到電影憑藉「粗糙畫面」在網上爆紅，吸引無數觀眾踏入影院「試伏」，而引發觀影熱潮。根據中國電影數據網的資料，截至周三（19日）下午，累計票房已突破2,500萬元人民幣。 憑「騎呢對白」及「粗糙畫面」爆紅 自8月5日上映以來，該片幾乎無人問津，在最初9日在內地累計票房僅得約7,000元人民幣（約8,100港元），放映場次近乎零。後來《牛來》憑藉「騎呢對白」、「粗糙畫面」在網上爆紅，成為票房黑馬，甚至有內地網民稱「看了（《牛來》）後悔80分鐘，不看後悔一輩子！」

學者：病毒式行銷勾起大眾好奇 消費者怕跟不上潮流 恒生大學知識交流學院副總監、市場學學者鄺家麒向《am730》直言，對於《牛來》瞬間爆紅也摸不著頭腦，亦感覺詫異。他認為，可能因為社交媒體造成「病毒式行銷」(viral marketing)，把消息快速擴散出去，成為網上熱話，勾起大眾好奇心理，忍不住買票進場觀看該電影，一窺是否如網絡上所說一樣爛。 他提及，因為人是群體動物，在市場學來說，消費者怕跟不上潮流或失去話題，所以他們不是買產品的質素，而是看重那種共同擁有的體驗，可以一起笑、分享，以及沒被排除出外的感覺；而且電影門票的價錢也不高，這些原因加起來或可解釋《牛來》爆紅的原因。

由母子二人親手製作 據內媒報道，《牛來》由信雨萌與孫麗芳母子二人以「家庭作坊式」製作，由兒子信雨萌擔任導演兼製片，媽媽孫麗芳則擔任編劇，以及配音亦由兩人擔任。兩人在零外來投資、零專業團隊下堅持5年完成作品，並由大連璟園文化影視傳媒有限公司出品。 報道提及，大連璟園文化影視傳媒有限公司，前身是一家裝修工程公司，在2021年7月才改名轉行做影視，而公司法人代表為信某萌，註冊資本及實繳資本最初10萬元，經營範圍為電影拍攝服務、文藝創作。公司由信某萌全資持股。

據報戲院擔心影響大連形象下架電影 《牛來》因「太爛」爆紅後，據報大連當地的戲院因該電影由大連人製作，「擔心影響大連形象」，而主動將電影下架。導演信雨萌在社交媒體上表示，指「《牛來》院線階段已正式落幕」，又指這次是「完整的創作實踐」，而外界的喜愛與批評聲音都認真收下，「明白作品尚有很多值得改進的地方，也尊重每一位觀眾的看法」。

《牛來》爆紅 另一國產電影導演感無力 不過《牛來》的成功並未獲得一致認同，上周六（15日）中國官媒《新京報》的專欄警告，繼續放任《牛來》這樣的「胡來」，很有可能接下來還會有類似電影，繼續拉低商業片的入門門檻。 同為暑假檔期國產電影的《全城追緝》，其導演崔景宣日前直言感到無力，覺得自己作為創作者所堅守的底線已消失，稱不會再為大銀幕拍攝電影。