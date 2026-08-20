「積金易」一眼看清多個計劃 是否就不需要整合強積金？

隨著「積金易」（eMPF）平台全面運作，全港打工仔可以透過單一電子平台，實時檢視名下所有計劃的資產分布及投資表現，無需再分別登入多個受託人的平台，管理確比以前方便得多。 然而，方便查閱並不等於已經妥善管理——不少市民因多次轉工累積了多個個人賬戶，資產散落於不同計劃，整體配置難以掌握，更遑論制訂統一的退休策略。 整合賬戶的真正價值：化繁為簡 重新掌握主導權 將分散的強積金賬戶整合，並非單純為了減少文書往來，而是重整退休部署的關鍵一步，避免理財時產生以下限制：

資產配置分散，難作整體規劃： 每個強積金計劃下的賬戶各自投資於不同基金，成員較難從整體視角審視資產配置，容易導致風險重疊或比例失衡。

配置基金組合決策程序冗長： 面對市場波動時，若需逐一調整多個計劃內不同賬戶的投資組合，將會增加時間成本，整合後則可單一賬戶進行調整，令決策更快更有效。

難以發揮規模效應： 將資產集中管理，更有助於成員貫徹清晰、長遠且一致的退休投資策略。

友邦推出限時整合優惠 轉入新強積金資產可享紅利 為鼓勵市民把握時機進行資產整合，友邦香港推出高達38,888 元限時雙重整合優惠*。由即日起至9月30日，合資格成員從第三方受託人轉入新強積金資產，可享一次性紅利1,2,4；同時為AIA人壽保單之持有人5，或將強積金賬戶連結至AIA+並於積金智「邦 」手完成風險評估測試，可享額外紅利1,3,4,6。

選擇 AIA 整合賬戶享過人增值服務 除了優惠吸引，選擇整合至哪個受託人同樣重要。友邦強積金致力爭取投資表現、優質的成員服務及持續升級的數碼體驗，市佔率升幅持續領先同業7，可見越來越多人選擇友邦強積金，更獲《積金評級》及《彭博商業周刊/中文版 》頒發「最佳強積金受託人」大獎8，反映其表現備受市場及業界肯定。 此外，友邦強積金涵蓋不同風險程度、地區及資產類別，讓成員可按人生階段及市況靈活配置。為協助成員更方便管理及部署強積金，友邦推出強積金智能投資顧問「積金智『邦』手」9，成員只需回答五條投資風險評估問題，即可提供個人化參考投資組合建議及基金配置比例，現已於AIA+手機應用程式免費開放使用。

隨着「積金易」平台實施，相關行政費用已顯著下調，有助降低長線累積退休儲備的成本負擔。 紅利是整合賬戶的額外驚喜，但其真正價值在於長遠可以更清晰、更靈活、更具成本效益地管理這筆可觀的退休資金。打工一族可趁推廣期內完成整合，既可獲取紅利回贈，同時為未來數十年的強積金累積建立更穩健的基礎。

備注： * 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳資料。 1紅利將於2027年10月前按合資格成員的最新投資選擇派發。 2紅利金額將按你於2026年7月1日至9月30日期間，從其他受託人轉入新強積金資產的總和計算。你需在2026年7月1日至2027年10月紅利派發日期間未曾作任何提款。 3成員需在2026年9月30日前將強積金賬戶連結至AIA+，並於積金智「邦」手完成風險評估測試，以獲得額外紅利。 4紅利將按你於派發紅利當日最新的投資選擇，以單位/金額形式（就保證組合以外之單位化強積金基金而言，有關紅利將以單位形式分配到你的賬戶。而就保證組合（一項非單位化基金）而言，有關紅利將以金額形式存入到你的賬戶）分配。

5就優惠二之條件（2）而言，額外紅利只適用於在2026年6月30日或之前已成為AIA人壽保單之持有人的成員，且至少一張人壽保單於2026年9月30日仍然生效存入到你的賬戶。 6成員若同時符合優惠二下之條件（1）及（2），亦只能獲享一次額外紅利。 7據GUM強積金市場分析報告，截至2026年6月，AIA MPF於2026年1月至今的市佔率累積升幅排名為所有強積金供應商的第一位。 8《積金評級》的評級系統覆蓋三個主要範疇，每個範疇有個別的比重，包括成分基金選擇及投資表現、費用及收費、以及計劃提供的整體服務。AIA MPF所獲得之獎項為「最佳受託人」，有關獎項詳情， >>>請參閱官方網站<<<

《彭博商業周刊/中文版》領先基金2025以彭博數據分析系統把各基金過去的表現進行深度分析和計算，並進一步比較同類產品的表現，最後作出客觀性評分。AIA Hong Kong所獲得之獎項為「卓越表現－年度MPF受託人」，有關獎項詳情，>>>請參閱官方網站<<< 9積金智「邦」手及其服務僅由弘量研究有限公司（AQUMON）提供。弘量研究有限公司已獲強制性公積金計劃管理局發牌，並獲證券及期貨事務監察委員會授權進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。當中所提供的投資建議僅由弘量研究有限公司提供。友邦信託有限公司、友邦保險（國際）有限公司（「AIAI」）及AIAI所聘用的附屬中介人均不會提供任何投資建議。

投資涉及風險，友邦強積金優選計劃內的投資基金不一定適合任何人士。 投資表現及回報可跌可升。 過往表現並非未來表現的指標。如有需要，請參閱強積金計劃說明書。