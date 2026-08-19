「女股神」Cathie Wood看淡記憶體股　料科企尋HBM替代品

Cathie Wood近期在一個節目中解釋，旗下方舟投資不持有記憶體股的原因。她認為，記憶體是半導體產業鏈中商品化（commoditization）最高、周期性（cyclical）最強，而目前HBM價格上升數倍並非常態。她強調，大多數人將記憶體價格急升視為好消息，但在她看來，實際上是一個負面訊號。

人工智能（AI）帶動記憶體晶片需求，但有「女股神」之稱、方舟投資創辦人Cathie Wood對相關股份保持審慎，認為在記憶體價格及利潤急升，長遠可能促使科技公司尋找替代方案，減少對高頻寬記憶體（HBM）的依賴。

她以晶片公司Cerebras及Groq為例，指兩家公司的晶片架構均無需使用HBM，又提及價格上漲會令 SK海力士及三星增加記憶體供應。

Cathie Wood認為，當某項物件成本過高或存在供應風險，工程師便會設法繞過，又目前趨勢類似Tesla逐步把鈷從電池中剔除。她表示，AI領域已開始出現取代部分HBM需求的技術。