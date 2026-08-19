Adyen與Tod’s合作 簡化奢侈品零售財務管理

Adyen於8月17日宣布與Tod’s建立合作夥伴關係，以加速全渠道支付的發展，並降低因基礎設施分散而造成的營運複雜性。
這次的合作旨在協助Tod’s統一管理其全球門市及電子渠道的支付流程。Tod’s希望透過單一支付平台降低成本、縮短拓展新市場的時間，並簡化財務團隊的工作流程。自從與Adyen合作以來，新系統已支援全球、跨品牌及全渠道的支付規模。雙方在短短三個月內已成功於全球115間門市及35個市場的網上銷售渠道啟用，包括Pay by Link的支付方案。
與Adyen合作，正是因其能夠滿足Tod’s在各個市場的獨特需求。其單一支付平台可靈活提供本地化的支付方式，能適應不斷轉變的消費習慣，而毋須逐次進行額外的系統整合，有效優化成本。
Tod’s已在兩大範疇取得可見成果。首先，營運效率與靈活性顯著提升，開拓新市場或啟用新支付方式所需的一次性成本以及所需的投入時間均大幅減少。其次，統一的資訊流讓總部及各地區的財務與資金管理團隊提供強力支援，加快完成收款與對帳流程，同時提升數據質素。Tod’s的交易授權成功率亦錄得顯著提升，網上渠道接近90%，而門市更接近95%。
Tod’s Group庫務部主管Andrea Mercuri表示，在奢侈品零售業中，產品品質與顧客服務缺一不可。因此，需要緊貼支付方式的發展步伐，在全面滿足顧客期望的同時，提升內部流程效率。透過與Adyen合作，期望能簡化跨市場及跨渠道的營運流程。
Adyen香港區主管鄧啟俊表示，對於Tod’s這般享譽國際的高級品牌而言，在保持流暢、奢華顧客體驗的之外，還需迎合各地消費者的支付偏好，這是品牌發展的重中之重。香港作為全球奢侈品零售樞紐之一，令這項策略顯得更為關鍵。我們很榮幸能夠全面支援Tod’s規模龐大的國際業務發展。
未來數月，Tod’s與Adyen將繼續加強合作，將技術層面的成功進一步轉化為實體精品店及網上平台的全新全渠道發展機遇。