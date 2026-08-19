Adyen與Tod’s合作 簡化奢侈品零售財務管理

這次的合作旨在協助Tod’s統一管理其全球門市及電子渠道的支付流程。Tod’s希望透過單一支付平台降低成本、縮短拓展新市場的時間，並簡化財務團隊的工作流程。自從與Adyen合作以來，新系統已支援全球、跨品牌及全渠道的支付規模。雙方在短短三個月內已成功於全球115間門市及35個市場的網上銷售渠道啟用，包括Pay by Link的支付方案。

Adyen於8月17日宣布與Tod’s建立合作夥伴關係，以加速全渠道支付的發展，並降低因基礎設施分散而造成的營運複雜性。

與Adyen合作，正是因其能夠滿足Tod’s在各個市場的獨特需求。其單一支付平台可靈活提供本地化的支付方式，能適應不斷轉變的消費習慣，而毋須逐次進行額外的系統整合，有效優化成本。

Tod’s已在兩大範疇取得可見成果。首先，營運效率與靈活性顯著提升，開拓新市場或啟用新支付方式所需的一次性成本以及所需的投入時間均大幅減少。其次，統一的資訊流讓總部及各地區的財務與資金管理團隊提供強力支援，加快完成收款與對帳流程，同時提升數據質素。Tod’s的交易授權成功率亦錄得顯著提升，網上渠道接近90%，而門市更接近95%。