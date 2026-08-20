收入及盈利齊創新高 港交所陳翊庭：延長交易時段須更周詳考慮

期內，主要業務收入為154.74億元，按年升19%。集團財務總監許亮華(圖左二)表示，現貨市場、衍生產品市場及大宗商品市場成交量創新高，但應支付予結算參與者的回扣增加令保證金的投資收益淨額減少，已抵銷部分增幅。

港交所(388)於昨公布中期純利105.68億元，按年升24%；上半年收入167.02億元，按年漲19%；兩者均創半年度新高；每股派中期息7.43元，按年升24%。集團行政總裁陳翊庭在業績會上表示，受惠於科技及人工智能相關企業融資需求強勁等因素，現貨市場、衍生產品市場及滬深港通的成交量均創半年度新高。

被問及會否考慮延長現貨市場的交易時段，陳翊庭(圖中)表示需要更周詳考慮，因為現貨市場涉及複雜的投資者結構，包括本地散戶、國際投資者及內地南向通等投資者，加上各方有著不同的交易習慣和需求，故她認為延長現貨市場的交易時間須更周詳的考慮。

陳翊庭續稱，目前首要工作應集中在延長衍生產品市場的交易時間，因為現時衍生產品市場較為成熟，並且以機構投資者為主，已率先將交易時間延長至凌晨3點，延長交易時段有助與美國市場時區重疊，吸引全球的投資者。