恒生指數升203點　快手績後挫逾一成(更新)

美國財政部擴大部分長期國債回購規模，消息公布後，長債孳息率向下，美股3大指數造好。恒指今日（20日）高開284點，報25,779點。大市高開後，升幅曾擴大逾300點，但在25,800水平遇阻後回吐，升幅曾一度收窄至137點，低見25,632點，之後大市重拾升軌，半日升291點，報25,786點。大市在午後初段再發力，升幅曾擴大至347點，高見25,842點，升幅在尾市收窄，最終升203點，收報25,698點，成交2,691.19億元。國指升76點，報8,547點；科指升18點，報4,700點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.94%，報451.4元；美團（3690）跌1.38%，報85.85元；京東（9618）升1.69%，報114.5元；阿里巴巴（9988）升1.61%，報126.2元；百度（9888）升2.45%，報92.15元；小米（1810）升1.17%，報27.76元；快手（1024）績後跌11.01%，報33.64元；網易（9999）跌0.51%，報193.4元。