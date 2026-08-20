恒生指數半日升291點　快手績後挫近一成(更新)

美國財政部擴大部分長期國債回購規模，消息公布後，長債孳息率向下，美股3大指數造好。恒指今日（20日）高開284點，報25,779點。大市高開後，升幅曾擴大逾300點，最多升312點，高見25,807點，但在25,800水平遇阻後回吐，升幅曾一度收窄至137點，低見25,632點，之後大市重拾升軌，半日升291點，報25,786點，成交1,441.06億元。國指升120點，報8,591點；科指升72點，報4,754點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.83%，報455.4元；美團（3690）跌0.4%，報86.7元；京東（9618）升2.75%，報115.7元；阿里巴巴（9988）升2.42%，報127.2元；百度（9888）升3.34%，報92.95元；小米（1810）升3.64%，報28.44元；快手（1024）績後跌9.74%，報34.12元；網易（9999）升2.11%，報198.5元。