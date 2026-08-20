內地險資獲投資本港ETF　財庫局：注入新動能

財經事務及庫務局提及，國家金融監督管理總局早前宣布，支持內地保險機構透過滬深港通投資本港交易所買賣基金（ETF），並表示有望為香港ETF市場注入新的長期動能。

財庫局在網誌指，ETF納入滬深港通已踏入第四年，逐漸成為兩地投資者進行跨境資產配置的重要渠道。局方補充，截至7月底，北向合資格ETF共有365隻，南向則有31隻，首7個月北向ETF日均成交額約51億元人民幣，南向有58億港元，反映ETF互聯互通逐步成為跨境投資渠道。

財庫局表示，內地當局支持內地保險機構透過滬深港通投資香港ETF，正是ETF互聯互通發展的重要一步。局方指，內地保險資金具備投資期限長、規模大及取向穩健等特點，參與香港ETF市場有助增加市場資金基礎及產品需求，並推動香港資產管理業發展。