奇瑞汽車或分拆人形機械人AiMOGA上市 搶攻交通管理等公共服務領域

《路透社》披露，中國汽車出口商奇瑞汽車，旗下機械人部門「AiMOGA Robotics」正籌備首次公開募股（IPO），希望透過上市籌集資金，投入未來技術研發與業務擴張。
報道表示，AiMOGA負責人、奇瑞國際總裁張貴兵8月19日在北京世界機械人大會期間受訪表示，目前正與「幾個IPO地點」洽談，但尚未決定上市時間與地點。他說，上市有助於為未來科技投資提供資金，同時提升公司治理、透明度及營運標準。
業務遍及60多個國家和地區
AiMOGA由奇瑞於2025年1月發展，目前已在全球交付超過3000部機械人，其中約2000部銷往海外，業務遍及60多個國家和地區。張貴兵表示，公司目標是明年全球交付1萬部機械人，並希望最終躋身「全球頂尖」機械人企業之列。不過，他也坦言，內地人形機械人產業競爭日益激烈，尤其價格競爭「可能會非常激烈」。
除工廠與汽車經銷店，AiMOGA也正積極拓展公共服務領域。今年稍早，該公司推出人形警務機械人，目前已有約110部部署於內地多個城市，協助交通管理、人群引導及公共安全宣傳。
預計高溫多雨 令機械人需求上升
張貴兵說，中東、東南亞等高溫、多雨地區，未來對相關機械人的需求可能更大。他坦言，目前中國機械人產業的發展，「像幾年前的電動車產業」，大量企業快速崛起並展開競爭，未來可能經歷整併，進一步強化整體技術實力。
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