奇瑞汽車或分拆人形機械人AiMOGA上市 搶攻交通管理等公共服務領域

《路透社》披露，中國汽車出口商奇瑞汽車，旗下機械人部門「AiMOGA Robotics」正籌備首次公開募股（IPO），希望透過上市籌集資金，投入未來技術研發與業務擴張。

報道表示，AiMOGA負責人、奇瑞國際總裁張貴兵8月19日在北京世界機械人大會期間受訪表示，目前正與「幾個IPO地點」洽談，但尚未決定上市時間與地點。他說，上市有助於為未來科技投資提供資金，同時提升公司治理、透明度及營運標準。

業務遍及60多個國家和地區

AiMOGA由奇瑞於2025年1月發展，目前已在全球交付超過3000部機械人，其中約2000部銷往海外，業務遍及60多個國家和地區。張貴兵表示，公司目標是明年全球交付1萬部機械人，並希望最終躋身「全球頂尖」機械人企業之列。不過，他也坦言，內地人形機械人產業競爭日益激烈，尤其價格競爭「可能會非常激烈」。