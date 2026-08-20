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財經
出版：2026-Aug-20 15:31
更新：2026-Aug-20 15:31

金價走勢｜美債息下滑　現貨金曾突破4500美元

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現貨金曾突破4500美元大關，曾創逾兩個月以來最大升幅。(資料圖片)

現貨金曾突破4500美元大關，曾創逾兩個月以來最大升幅。(資料圖片)

美國財政部長突然宣布，將針對長期國債流動支持回購操作規模最少擴大1倍，長債孳息率及美元應聲下跌。消息帶動金價急升，現貨金在周三（19日）紐約交易時段曾升逾4%，升穿每盎司4,500美元大關，曾創逾兩個月以來最大升幅。現貨金周四（20日）徘徊4,480美元附近，較早時報每盎司4,486美元，跌約0.8%。

美國財政部宣布，每次回購10年至30年期國債的最高規模，由20億美元提高至最少40億美元，新安排將於9月9日開始。

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，金價急升後走勢未必呈直線向上，能否持續上升，關鍵在於債息跌勢會否延續，以及黃金交易所買賣基金的資金流入會否擴大。

瑞銀仍未認為漲勢已告結束，該行在最新報告中指，把未來數季金價的目標放在每盎司5,000美元附近，並指出若地緣政治、財政或貨幣風險同時升溫，金價在風險情境下可上試5,400美元；而5,400美元並非日常基本預測，是較極端條件下的上行情境。

現貨白銀升至66美元

現貨白銀亦回升，曾高見每盎司67美元，之後徘徊在66美元水平附近。較早時，現貨白銀報每盎司66.69美元，跌約0.5%。

除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦回升，現貨鉑金重上至每盎司1,790美元水平；現貨鈀金亦回升至每盎司1,320美元水平。

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