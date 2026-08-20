東亞銀行中期盈利升約0.4% 料不良貸款比率未來逐降

東亞銀行(023)公布截至6月底止中期業績。期內股東應佔溢利24.16億元，按年增加0.37%；每股基本盈利0.91元。派發中期股息每股46仙。上半年減值損失總額為29.58億元，大部分與商業房地產貸款有關。該行表示，鑑於中國內地物業銷售進度緩慢，集團需為若干項目作出額外撥備，而香港寫字樓及零售物業的最新估值亦導致進一步的貸款減值。另外，該行預期今年集團貸款將錄得低單位數增長。

期內，淨利息收入增加3.53億元或4.81%至76.97億元，淨息差按年由1.88%收窄至1.85%。非利息收入則增加19.04%至34.7億元，服務費及佣金收入淨額上升16.14%至19.21億元，主要受第三方保單銷售、投資活動及貸款相關服務費增加帶動。交易、金融工具重估及相關對沖的淨利潤亦增加1.48億元或13.2%，主要受惠客戶交投活躍，帶動交易收入上升。