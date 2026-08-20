東亞銀行中期盈利升約0.4% 料不良貸款比率未來逐降

東亞銀行(023)公布截至6月底止中期業績。期內股東應佔溢利24.16億元，按年增加0.37%；每股基本盈利0.91元。派發中期股息每股46仙。上半年減值損失總額為29.58億元，大部分與商業房地產貸款有關。該行表示，鑑於中國內地物業銷售進度緩慢，集團需為若干項目作出額外撥備，而香港寫字樓及零售物業的最新估值亦導致進一步的貸款減值。另外，該行預期今年集團貸款將錄得低單位數增長。
期內，淨利息收入增加3.53億元或4.81%至76.97億元，淨息差按年由1.88%收窄至1.85%。非利息收入則增加19.04%至34.7億元，服務費及佣金收入淨額上升16.14%至19.21億元，主要受第三方保單銷售、投資活動及貸款相關服務費增加帶動。交易、金融工具重估及相關對沖的淨利潤亦增加1.48億元或13.2%，主要受惠客戶交投活躍，帶動交易收入上升。
東亞香港業務於2026年上半年錄得除稅前溢利29.56億元，按年增加38.8%。隨著減息預期消退，市場利率維持高企，帶動淨利息收入增加8.5%。此外，受惠於投資和保險產品銷售的強勁表現，非利息收入上升23.7%。
內地業務業務方面，報告期內錄得淨虧損5.73億元，撥備前經營溢利按年增長12.2%至11.05億元。東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，該行正在積極處置香港及內地商業房地產(CRE)不良貸款比率，因此上半年作出較多撥備。該行又指，過去數年已大幅縮減對香港和中國內地商業房地產(CRE)的貸款敞口，料整體風險在可控與可管理範圍內。現時CRE貸款佔集團整體貸款組合的83%，目前正穩步邁向2028年目標，即非商業房地產貸款佔比為85:15。
料內地整頓不影響本港跨境理財中心地位
針對內地近期加強規管跨境資金流動，東亞聯席行政總裁李民橋表示，目前開戶數量與整體商業交易活動均未出現顯著不良影響，預料短期內部分客戶可能採取觀望態度，或使投資情緒稍微放緩。長遠而言，李民橋認為即使扣減20%增值稅，香港投資仍能提供高於內地市場的回報，料不會影響香港作為全球跨境理財中心的地位。