Airwallex聯同貿發網採購出版貿易報告 AI已成長期戰略

Airwallex於今日公佈第三年度貿易報告，今年是首度與香港貿易發展局旗下的貿發網採購聯同出版。報告顯示，香港跨境貿易企業正由單純採用科技邁向以科技驅動轉型的新階段。是次調查由 hktdc.com於2026年3月至4月期間進行，共訪問462間跨境企業。報告內提及，企業將 AI、金融科技及數據驅動的解決方案融入跨境貿易核心。其角色由過往提升效率的輔助工具，逐步成為企業營運及增長策略的核心支柱。 報告內亦提及，跨境企業採用AI的比例率在一年內由25%升至79%，反映AI正加速融入企業日常營運。67%的受訪企業計劃進一步增加AI使用，並將其融入財務、營運及採購等關鍵業務範疇。此外，超過68%的受訪企業正投資於科技賦能及數據驅動的解決方案。金融科技成為全球貿易不可或缺的基礎設施。過去12個月內，採用金融科技方案的跨境交易比率增加約三倍，目前約有 60%的貿易商正使用數碼金融服務。主要原因包括降低成本、加快付款速度以及提升全球財務營運透明度。

另外，採用「按需採購」模式的貿易商比例由15%上升至29%，與此同時，近80%的受訪企業預計在未來12個月內增加使用網上採購渠道，線上線下融合的混合模式正逐漸成為新趨勢。 與此同時，有37%的珠寶貿易商正積極評估金融科技解決方案。珠寶業供應鏈複雜且分散，並高度依賴人際關係建立商業網絡。服務供應商的可靠性及合規性是企業的重要考量，採用科技的意願亦持續增長，預示著將有更多專屬解決方案推出。 香港貿易發展局副總裁林玉鳳表示，這份報告反映香港貿易正處於重要轉型階段。科技已由提升效率的輔助工具，逐步演變為提升競爭力、管理風險及推動長遠增長的核心力量。近八成受訪跨境貿易商已在不同程度上採用AI，突顯創新科技正加速融入貿易實務。

Airwallex亞太區總經理陳君洋表示，AI及金融科技正逐步成為現代貿易的重要基礎設施，協助企業提升資金流效率、增強現金流透明度，並更迅速回應市場變化。高效、整合及智能化的金融系統是企業持續發展的重要條件。