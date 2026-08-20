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財經
出版：2026-Aug-20 18:22
更新：2026-Aug-20 18:22

Airwallex聯同貿發網採購出版貿易報告 AI已成長期戰略

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Airwallex

（由左起）Airwallex 亞太區總經理陳君洋與香港貿易發展局平台及業務發展主管梁文堅今日於發佈會上共同發表《香港貿易新領域：從順勢應變到主動領航》報告(am730記者攝)

Airwallex於今日公佈第三年度貿易報告，今年是首度與香港貿易發展局旗下的貿發網採購聯同出版。報告顯示，香港跨境貿易企業正由單純採用科技邁向以科技驅動轉型的新階段。是次調查由 hktdc.com20263月至4月期間進行，共訪問462間跨境企業。報告內提及，企業將 AI、金融科技及數據驅動的解決方案融入跨境貿易核心。其角色由過往提升效率的輔助工具，逐步成為企業營運及增長策略的核心支柱。

報告內亦提及，跨境企業採用AI的比例率在一年內由25%升至79%，反映AI正加速融入企業日常營運。67%的受訪企業計劃進一步增加AI使用，並將其融入財務、營運及採購等關鍵業務範疇。此外，超過68%的受訪企業正投資於科技賦能及數據驅動的解決方案。金融科技成為全球貿易不可或缺的基礎設施。過去12個月內，採用金融科技方案的跨境交易比率增加約三倍，目前約有 60%的貿易商正使用數碼金融服務。主要原因包括降低成本、加快付款速度以及提升全球財務營運透明度。

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另外，採用「按需採購」模式的貿易商比例由15%上升至29%，與此同時，近80%的受訪企業預計在未來12個月內增加使用網上採購渠道，線上線下融合的混合模式正逐漸成為新趨勢。

與此同時，有37%的珠寶貿易商正積極評估金融科技解決方案。珠寶業供應鏈複雜且分散，並高度依賴人際關係建立商業網絡。服務供應商的可靠性及合規性是企業的重要考量，採用科技的意願亦持續增長，預示著將有更多專屬解決方案推出。

香港貿易發展局副總裁林玉鳳表示，這份報告反映香港貿易正處於重要轉型階段。科技已由提升效率的輔助工具，逐步演變為提升競爭力、管理風險及推動長遠增長的核心力量。近八成受訪跨境貿易商已在不同程度上採用AI，突顯創新科技正加速融入貿易實務。

Airwallex亞太區總經理陳君洋表示，AI及金融科技正逐步成為現代貿易的重要基礎設施，協助企業提升資金流效率、增強現金流透明度，並更迅速回應市場變化。高效、整合及智能化的金融系統是企業持續發展的重要條件。

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