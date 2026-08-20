泡泡瑪特上半年賺多一成　星星人收入飆升6倍

泡泡瑪特（9992）公布，截至6月底止中期業績，純利50.38億元（人民幣，下同），按年增長10.1%；每股基本盈利3.8元，不派中期息。

期內，毛利119.65億元，按年增長22.6%；利率降至69.7%，按年減少0.6個百分點，主要由於海外為高毛利銷售地區，海外銷售佔比下降帶動毛利率的降低；以及原材料價格上漲導致商品採購成本的增長，進而毛利率下降。按非國際財務報告會計準則，期內經調整純利為51.56億元，按年增加9.5%。

收入逾七成來自中國

期內，收入171.73億元，按年上升23.8%，當中中國地區收入佔71%。按區域劃分，中國地區收入122.01億元，按年增長47.3%；亞太地區收入25.75億元，按年跌9.7%；美洲地區收入18.92億元，減少16.3 %；歐洲及其他地區收入5.06億元，升5.9%。