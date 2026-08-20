友邦保險新業務價值升10% 料內地追稅不影響赴港投保氣氛

按地區劃分，友邦保險香港業務為集團最大的報告市場分部，新業務價值增長10%至11.68億元。本地客戶業務方面，新業務價值錄得卓越的增長，隨著新來港居民的貢獻日益增加。中國內地訪客業務方面的需求持續，儘管2025年的基數較高，新業務價值大致持平，並於上半年按季持續增長。新業務價值利潤率整體上升6.2個百分點至72%。

友邦保險中國業務方面，新業務價值增加20%至9.37億元。年化新保費增長30%，但部分被新業務價值利潤率下降4.5個百分點至54.1%所抵銷，反映產品組合轉向更具資本效率的分紅儲蓄產品，推動新業務價值強勁的絕對增長，同時維持嚴謹的產品及資本管理。其中活躍代理人數增加14%及活躍新代理人數增加25%，推動新業務價值增長24%。而銀行保險渠道的新業務價值下降6%，反映競爭加劇。

展望未來，集團表示將建基於穩固的優勢，將資源投放於可創造最大價值的機遇，持續提升本整體的執行能力，並投資於具備明顯潛力的領域，以進一步提高生產力、效率及業務質素。友邦保險在應對一段較長時期的不確定性，包括全球地緣政治緊張局勢升溫、金融市場波動以及通脹壓力重現，其核心優勢一如既往切合客戶所需。