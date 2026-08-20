友邦保險新業務價值升10% 料內地追稅不影響赴港投保氣氛

友邦保險(1299)公布截至6月底止中期業績。按固定匯率計算，期內，年化新保費增加12%至56.55億美元(下同)；新業務價值利潤率達57.1%；新業務價值為32.12億元，整體上升10%，，不包括泰國業務則上升14%。派中期息53.9港仙，增10%。
按地區劃分，友邦保險香港業務為集團最大的報告市場分部，新業務價值增長10%至11.68億元。本地客戶業務方面，新業務價值錄得卓越的增長，隨著新來港居民的貢獻日益增加。中國內地訪客業務方面的需求持續，儘管2025年的基數較高，新業務價值大致持平，並於上半年按季持續增長。新業務價值利潤率整體上升6.2個百分點至72%。
友邦保險中國業務方面，新業務價值增加20%至9.37億元。年化新保費增長30%，但部分被新業務價值利潤率下降4.5個百分點至54.1%所抵銷，反映產品組合轉向更具資本效率的分紅儲蓄產品，推動新業務價值強勁的絕對增長，同時維持嚴謹的產品及資本管理。其中活躍代理人數增加14%及活躍新代理人數增加25%，推動新業務價值增長24%。而銀行保險渠道的新業務價值下降6%，反映競爭加劇。
展望未來，集團表示將建基於穩固的優勢，將資源投放於可創造最大價值的機遇，持續提升本整體的執行能力，並投資於具備明顯潛力的領域，以進一步提高生產力、效率及業務質素。友邦保險在應對一段較長時期的不確定性，包括全球地緣政治緊張局勢升溫、金融市場波動以及通脹壓力重現，其核心優勢一如既往切合客戶所需。
針對內地早前重申居民境外投資與資產收益徵收20%個人所得稅，友邦保險首席執行官李源祥表示，第二季內地訪港客戶業務相比第一季仍然有增長，暫時未見投保氣氛受到影響。他又補充內地訪港客在香港購買保險，仍然有分散投資風險、獲得良好保險產品等因素，料相關需求未來仍會持續。
人手方面，集團表示上半年香港新代理及經理數目，分別增長7%及22%，未來會繼續增聘人手，包括前線保險代理及財務策劃顧問。