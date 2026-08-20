九巴母企載通公布中期業績 九巴龍運經營成本均上升 受油價高企拖累

九巴母企載通(062)於今日公布中期業績，截至2026年6月底，股東應佔盈利為2520萬元港幣（下同），按年跌86.7%，每股盈利0.05元，不派中期息。收入為42.06億元，跌0.47%。撇除投資物業及發展中投資物業的公平價值變動之影響後，基礎盈利為1.484億元，去年同期為2.851億元，按年跌48%，每股基礎盈利為港幣0.28元，下跌主要由於中東危機導致國際燃油價格大幅上升。
儘管政府已推出短期燃油及隧道費補貼安排，集團亦已採取多項成本控制措施以減輕相關財務影響，惟期內業績，尤其是兩項專營公共巴士業務的表現，仍持續受到不利影響。
旗下公司九巴錄得除稅後盈利7,940萬元，去年同期為1.767億元，按年跌55.07%。盈利減少主要由於燃油成本大幅上升及薪酬調整所致，惟政府補貼及隧道相關費用減少抵銷了部分影響。
上半年九巴車費收入為35.435億元，去年同期為35.779億元，按年跌1.0%。主要由於車費收入減少主要由於巴士載客量輕微下跌所致。總經營成本36.109億元，按年升2.7%。
旗下龍運巴士的除稅後盈利為1,740萬元，去年同期為2,520萬元，按年減31.0%。車費收入為3.346億元，去年同期為3.142億元，按年升6.5%。升幅主要由於巴士的載客量增加。總經營成本為3.156億元，去年同期為2.849億元，按年升10.8%。升幅主要由於國際燃油價格上升，導致燃油成本增加。