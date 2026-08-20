九巴母企載通公布中期業績 九巴龍運經營成本均上升 受油價高企拖累

九巴母企載通(062)於今日公布中期業績，截至2026年6月底，股東應佔盈利為2520萬元港幣（下同），按年跌86.7%，每股盈利0.05元，不派中期息。收入為42.06億元，跌0.47%。撇除投資物業及發展中投資物業的公平價值變動之影響後，基礎盈利為1.484億元，去年同期為2.851億元，按年跌48%，每股基礎盈利為港幣0.28元，下跌主要由於中東危機導致國際燃油價格大幅上升。

儘管政府已推出短期燃油及隧道費補貼安排，集團亦已採取多項成本控制措施以減輕相關財務影響，惟期內業績，尤其是兩項專營公共巴士業務的表現，仍持續受到不利影響。