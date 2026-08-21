經調整純利跌38% 阿里吳泳銘： AI年化收入突破495億

阿里巴巴季度收入為2,689.53億元，按年升9%，AI雲與算力服務收入為484.37億元，總收入及外部客戶收入同比增長均加速至45%。主要由AI相關產品採用量的提升所驅動。AI相關產品收入繼續保持強勁勢頭，為123.76億元，實現連續第12個季度的三位數按年增長。

阿里巴巴(9988)昨公布截至6月底首財季業績，經調整純利為207.15億元人民幣(下同)，按年跌約38%，遜市場預期。集團首席執行官吳泳銘表示，AI相關產品年化收入突破495億元，在阿里雲外部商業化收入中的佔比提升至35%，而且AI相關產品的毛利率顯著高於雲產品的平均水平，會持續投入AI基礎設施。

季內，資本性支出為676.78億元，按年升75%，主要是由於持續投入AI基礎設施，包括採購周期波動、預期客戶持續採用AI智能體帶動的CPU算力增加，以及各類芯片組件價格上漲。

吳泳銘續稱，AI算力資本開支的投資回報確定性較高，目前整體投入預計可在3年內回本。此外，隨着AI相關產品毛利率持續提升，算力資產的回收周期未來有望進一步縮短至約2.5年，甚至兩年左右。

阿里巴巴旗下的全資半導體晶片企業平頭哥半導體，吳泳銘表示平頭哥芯片商業化進程進一步加快，基於新一代平頭哥芯片「真武M890」的超節點實例近日已上線阿里雲，並開始規模化銷售，他預期下半年將持續放量，以滿足客戶旺盛的算力需求。