恒生指數升310點　重上兩萬六　恒地績後升7%(更新)

中東局勢再度緊張，美國總統特朗普，周三（19日）宣布向伊朗發動經濟戰，國際油價及美國債息上揚，美股3大指數受壓。恒指延續連升4日、累升逾500點的升勢，今日（21日）高開109點，報25,807點，為全日低位所在，之後大市反覆向升，半日升184點，報25,883點。午市初段維持逾百點升幅，在25,800點水平爭持，其後成功突阻力，升幅不斷擴大，最終升310點，收報26,009點，重上兩萬六關口，以全日高位收市，成交2,572.77億元。國指升86點，報8,634點；科指升65點，報4,766點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.24%，報457元；美團（3690）跌0.99%，報85元；京東（9618）升0.61%，報115.2元；阿里巴巴（9988）績後跌2.54%，報123元；百度（9888）升1.14%，報93.2元；小米（1810）升4.54%，報29.02元；快手（1024）升2.32%，報34.42元；網易（9999）升4.45%，報202元。
恒地（012）半年多賺四成，中期息維持每股派0.5元，股價績後升7.17%，報30.2元。
泡泡瑪特（9992）半年多賺一成，董事長兼首席執行官王寧坦言，大概率無法完成全年收入增長兩成的目標，股價績後跌3.06%，報149元。
晶片股方面，中芯國際（981）升0.56%，報72.5元；華虹宏力（1347）升2.59%，報114.8元。
滙控（005）升1.62%，報162.9元。友邦（1299）升3.3%，報75.15元。