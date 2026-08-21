恒生指數升310點　重上兩萬六　恒地績後升7%(更新)

中東局勢再度緊張，美國總統特朗普，周三（19日）宣布向伊朗發動經濟戰，國際油價及美國債息上揚，美股3大指數受壓。恒指延續連升4日、累升逾500點的升勢，今日（21日）高開109點，報25,807點，為全日低位所在，之後大市反覆向升，半日升184點，報25,883點。午市初段維持逾百點升幅，在25,800點水平爭持，其後成功突阻力，升幅不斷擴大，最終升310點，收報26,009點，重上兩萬六關口，以全日高位收市，成交2,572.77億元。國指升86點，報8,634點；科指升65點，報4,766點。