恒生指數半日升184點　恒地多賺四成　股價升逾6%(更新)

中東局勢再度緊張，美國總統特朗普，周三（19日）宣布向伊朗發動經濟戰，國際油價及美國債息上揚，美股3大指數受壓。恒指延續連升4日、累升逾500點的升勢，今日（21日）高開109點，報25,807點。大市高開109點，報25807點，暫為低位所在，之後大市反覆向升，曾最多升213點，高見25,911點，半日升184點，報25,883點，成交1,359.73億元。國指升41點，報8,589點；科指升23點，報4,724點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.84%，報447.6元；美團（3690）跌2.33%，報83.85元；京東（9618）升0.52%，報115.1元；阿里巴巴（9988）績後跌3.09%，報122.3元；百度（9888）跌0.05%，報92.1元；小米（1810）升3.24%，報28.66元；快手（1024）升0.42%，報33.78元；網易（9999）升2.22%，報197.7元。