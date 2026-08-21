太興半年多賺逾八成　中期息派6.2仙

於6月底，集團餐廳網絡擁有218間分店，其中191間位於香港及澳門、27間位於中國內地，內地分店中，有16間位於大灣區；而去年同期則有217間分店。

期內，收入18.52億元，按年上升8.2%；毛利13.61億元，按年上升8.3%。太興表示，集團推出多項措施推動分店效益，除持續對餐廳網絡進行整合，亦對各品牌進行調整及革新，令純利按年大升逾八成。

集團指，「太興」為集團的旗艦品牌，仍為集團最主要的收入來源，期內收入按年增7.9%至6.96億元，佔總收入37.6%；而「敏華冰廳」為第二大的收入來源，期內收入按年升8.4%至4.75億元，佔總收入25.6%。

太興表示，政府積極推動盛事經濟，帶動訪港旅客人次上升，餐飲等行業因而受惠；然而，港人北上消費已成常態，加上市場競爭日趨激烈，行業整體經營仍面對嚴峻考驗。

集團指，將延續多元品牌策略，以覆蓋不同顧客群，滿足市場需求；同時將以審慎務實的態度推進店舖拓展，策略性關閉表現未如理想的門店，以減少現金流流出，將資源集中投放於具增長潛力的品牌及店舖，並根據租約續簽進度，謹慎審視各品牌的店舖翻新計劃。