FM財自 | 美股陰跌引發「反虹吸」 港股業績期的兩極規律

美股急挫 道指跌551點 納指失守7,000點關口

納指 100（NDX）出現 5 連跌，標普 500 指數在 8月13日再創歷史新高後，亦連續 5天收陰燭。美股高位回吐，反而成為港股從低位回升的催化劑。港股上周連跌 4 天後，本周隨即上演 5 連升，彷彿重現 7月份時的美股港股「反虹吸效應」：美股回落，資金流轉向，港股便順勢從低位攀升。 回顧 6 月美股狂升時港股9 連陰，7月美股回跌時恒指卻從低位逆轉漲逾 3,000 點，顯然美股的漲跌節奏，正直接主導港股的資金方向。 隨著超級業績週進入尾聲，阿里巴巴（09988）、中國平安（02318）、快手（01024）、泡泡瑪特（09992）及百度（09888）等重磅藍籌相繼揭曉成績單，個股與 AI 晶片板塊走勢顯著分歧，揭示出市場資金結構的轉變。

觀察過去兩周的市場反應，業績期呈現出兩大鮮明特色： 一：績後急挫、隨後 V 彈 自騰訊與京東公布業績首日急挫、隨後觸底反彈後，百度亦複製了此「急挫後回升」的走勢。昨天（8/20）快手業績後跌逾 11%，能否跟隨此節奏反彈成為市場焦點；而泡泡瑪特今天（8/21）早段跌至浪底 140.1 元後亦上演 V 彈，跌幅顯著收窄。這類股份反映資金在短線獲利盤消化後，低吸買盤隨即進場。 二：績後即升、趨勢持續？ 相較之下，業績公佈後能直接上揚的股份（如小米與港交所），隨後的升勢更具持續性。今天接力公佈業績的平保，看能否憑藉穩健的業務與派息，延續這種績後強勢走勢，將是帶動大盤金融板塊的關鍵指標。

總結： 美港股資金消長與個股績後走勢的規律已逐漸清晰，投資者在應對個股業績波動時，不宜單邊過度押注，應留意個股在績後首一兩個交易日的籌碼消化情況，再決定分注佈局的時機。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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