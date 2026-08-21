旺旺蔡衍明早前稱陷經營危機　據報目標裁員約1000人

旺旺集團創辦人兼董事長蔡衍明日前發布致全體「旺旺人」的公開信，把2026財年第一季度的業績未達預期，定性為「重大經營危機」。據內媒財新網引述消息報道，近期集團裁員，有離職員工表示，聽說集團計劃裁員目標是1,000人左右，現已裁員約400人；另一名離職員工說，其所在的部門計劃優化8%的員工，約20人面臨被裁。

要求員工回顧過去一年 報告應反思自己

報道指，旺旺要求公司總部全體員工須回顧過去一年的結果，開展「確實認識自己、切實反思自己」的回顧，但單位最高主管毋須參與。集團還要求，員工自評報告應秉持「確實認識自己、切實反思自己、隨時提醒自己、篤實把握自己、絕對發揮自己」的原則，真實、客觀地剖析自己的不足，且要以事實為依據、數據作為支撐。在員工自評後，由直屬主管、隔級主管按回顧表所列維度逐項評分。