恒生指數反覆跌6點　美團跌逾6%(更新)

中東局勢仍未明朗，美國宣布針對伊朗的經濟戰制裁策略，市場觀望氣氛濃厚，美股3大指數個別發展。恒指昨日跌近500點後，今日（25日）回穩高開116點，報25,634點。大市高開後，曾升159點，高見25,676點後，出現回吐壓力，大市走勢掉頭並倒跌，一度倒跌113點，低見25,403點，半日跌64點，報25,453點。大市午市走勢反覆向上，逐漸收窄跌幅，曾經一度反彈轉升，惟尾市再度轉跌，最終跌6點，收報25,511點，成交2,540.79億元。國指跌25點，報8,445點；科指跌5點，報4,588點。
阿里巴巴（9988）宣布配股計劃後急挫，該公司聯合創辦人兼董事局主席蔡崇信，以及首席執行官吳泳銘於昨日共斥資逾億元入市增持，今日股價回穩升1.51%，報114.2元。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.46%，報442元；美團（3690）跌6.65%，報77.2元；京東（9618）跌0.27%，報113元；百度（9888）升0.06%，報89.75元；小米（1810）跌0.22%，報27.76元；快手（1024）升0.73%，報33.26元；網易（9999）升2.1%，報199元。
晶片股方面，中芯國際（981）升1.65%，報67.85元；華虹宏力（1347）升1.47%，報110.4元。
滙控（005）升1.05%，報163.2元。友邦（1299）跌0.34%，報74.35元。
泡泡瑪特（9992）升0.13%，報155.2元。