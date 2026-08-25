恒生指數反覆跌6點　美團跌逾6%(更新)

中東局勢仍未明朗，美國宣布針對伊朗的經濟戰制裁策略，市場觀望氣氛濃厚，美股3大指數個別發展。恒指昨日跌近500點後，今日（25日）回穩高開116點，報25,634點。大市高開後，曾升159點，高見25,676點後，出現回吐壓力，大市走勢掉頭並倒跌，一度倒跌113點，低見25,403點，半日跌64點，報25,453點。大市午市走勢反覆向上，逐漸收窄跌幅，曾經一度反彈轉升，惟尾市再度轉跌，最終跌6點，收報25,511點，成交2,540.79億元。國指跌25點，報8,445點；科指跌5點，報4,588點。