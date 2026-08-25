日清食品半年賺多近12%　不派中期息

日清食品（1475）公布，截至6月底的中期業績，上半年純利按年增加11.6%至1.75億元；每股基本盈利16.79仙，不派中期股息。 期內，收入按年增長2.8%至20.71億元；期內，毛利按年增加8%至7.31億元；毛利率按年升1.7個百分點，至35.3%；經調整EBITDA升9.1%至3.31億元。 日清表示，收入增長主要是核心即食麵業務的持續增長動力，以及在中國內地更廣泛的店舖覆蓋；而毛利增加，主要由於核心即食麵等高利潤業務持續擴張、有效執行原材料採購策略，有助緩解原材料價格波動的影響，並提高生產效率。

香港及其他地區業績跌16% 集團指，香港及其他地區業務的收入保持穩定，按年增0.2%至7.94億元，佔總收入38.3%。不過，香港及其他地區分部業績按年跌16%至5,696萬元。集團補充，主要是進行冷凍食品產品的戰略推廣投資所致。 集團提及，在香港業務將持續與知名動漫合作，以加強品牌知名度、加深消費者參與及推動銷售增長；期內，公司與日本虛擬歌手「初音未來」保持合作，透過針對性推廣及營銷活動，吸引年輕消費者。 內地業務收入增 在內地業務上半年收入按年增4.5%至12.78億元，以當地貨幣計算則跌0.1%，佔集團總收入61.7%。集團提及，收入增加主要由於即食麵銷量增加，以及外幣換算的正向影響。

日清表示，儘管外圍不確定因素持續存在，而本公司將持續奉行高端化策略；同時進一步拓展產品組合，以迎合不斷演變的消費者偏好，拓闊收入基礎。