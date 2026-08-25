「AI股神」炒爆倉　據報美國證監會向4銀行發傳票

「AI股神」Leopold Aschenbrenner旗下對沖基金「炒爆倉」，美國證監會向有業務往來的幾家銀行發傳票。 (網上圖片)

據多家外媒報道，美國證券交易委員會（SEC）已向高盛、摩根大通、花旗集團，以及美國銀行發出傳票，就有「AI股神」之稱的Leopold Aschenbrenner旗下對沖基金Situational Awareness，其投資組合在7月價值蒸發67%一事展開初步調查。

路透引述消息報道，SEC已向與Situational Awareness基金有業務往來的幾家銀行發傳票，包括高盛、摩通、花旗和美銀，要求他們提供該基金交易時間，以及借貸資金，即槓桿的詳細資料。另外，據《紐約時報》報道，監管機構同時警告各銀行須保存與這家基金相關的所有資訊。不過路透報道提及，SEC展開調查並不代表某公司或個人就是調查目標，此類監管調查不一定採取執法行動。